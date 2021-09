Hyperloop, „maşina“ viitorului gândită de un român. Elon Musk şi Elveţia, interesaţi de proiectele lui Denis Tudor

Denis Tudor are 26 de ani, este doctorand la Politehnica din Lausanne, în Elveţia. Are propria companie, Swisspod, şi vine cu o soluţie pentru sistemul de transport Hyperloop, propus şi de miliardarul Elon Musk, pe care l-a şi întâlnit şi de care a fost premiat.

„M-am văzut cu Elon de vreo trei ori. Ultima oară când am discutat cu el a fost în iulie 2018, la sediul SpaceX, în Los Angeles. Am avut o întâlnire cu el de o oră şi jumătate, în care am discutat despre cum ar trebui «Hyperloop» construit. Am o impresie bună şi este un tip foarte de treabă şi liniştit. Nu ştiu cum se comportă cu angajaţii lui, dar cu noi, colaboratorii, a avut o atitudine foarte bună“, susţine Denis.

Ce înseamnă Hyperloop

În vizunea românului, Hyperloop ar urma să fie eficient pe distanţe de maximum 1.600 de kilometri. „Hyperloop“ este un fel de capsulă care ar urma să ruleze într-un tub special cu viteze de până la 1.200 kilometri pe oră.





Astfel, conform estimărilor, capsulele Swisspod vor putea transporta pasagerii de la Geneva la Zurich, adică o distanţă de peste 270 de kilometri, în doar 17 minute.





Însă Hyperloop nu va fi doar pentru transportul pasagerilor, ci şi pentru cel al mărfurilor, ceea ce îl face şi mai preţios. Lucru important într-o perioadă în care se pune atât de mult accentul pe consumul cât mai redus de energie şi pe reducerea poluării, Hyperloop are un avantaj notabil şi aici.

Costurile implementării proiectului sunt aparent mari, dar la o analiză mai atentă rezultă că nu ar depăşi costurile realizării unui metrou. Un kilometru ar urma să coste între 26 de milioane de franci elveţieni şi aproape 50 de milioane. Spre exemplu, cei circa 20 de kilometri de metrou care urmează să fie construiţi în Cluj costă 1,2 miliarde de euro.

A bătut palma cu americanii

Din postura de CEO şi cofondator al Swisspod, românul a semnat chiar joi, 2 septembrie, un parteneriat cu TTCI, o filială a Asociaţiei Căilor Ferate Americane, pentru dezvoltarea şi construcţia celei mai noi instalaţii de testare Hyperloop din Pueblo, Colorado. Asta arată cât de serios este proiectul şi cât de mari sunt interesele în jurul său.

„Iniţiativa urmează lansării de către Swisspod a primei piste de testare operaţionale din Europa în iulie 2021. A doua unitate a companiei va fi construită la PuebloPlex, un campus expansiv şi în creştere, cu o viziune care să permită sustenabilitatea, inovarea şi dezvoltarea economică pe termen lung”, a spus Denis.

Şi tot el a declarat următoarele, în cadrul unei conferinţe care a avut loc în urmă cu câteva ore în SUA, la Pueblo.

„Am selectat TTCI pentru experienţa sa remarcabilă, pentru leadership-ul şi succesul arătat în testarea, dezvoltarea şi implementarea tehnologiilor de transport emergente. Acest nou parteneriat va fi vital pentru poziţionarea noastră pe piaţă, nu numai ca pionieri ai unui sistem de propulsie extrem de eficient, ci şi ca una dintre cele mai accesibile propuneri de infrastructură Hyperloop din lume”, a afirmat Denis Tudor.

Însă proiectul său este vizibil nu doar în Statele Unite ale Americii. Şi europenii sunt interesaţi de proiectul lui Denis Tudor. Astfel, compania românului e susţinută în acest moment de Guvernul elveţian, care îi oferă un grant pentru cercetare.

