Hădean este revoltat: „Lăsaţi copiii să bage-n ei mizerii sinistre la spaţiiile de joacă unde-şi ţin ziua”

Redăm mai jos postarea lui Adi Hădean de pe Facebook:



„Ştiu că suntem o ţară vag guvernată, Euro creşte şi HORECA e de kko la noi, şi că prin comparaţie cu treburile astea eu aduc în atenţie nişte mizilicuri, da’ o zic oricum: nu înţeleg exact ce-şi doresc părinţii care cer în restaurant un meniu pentru copii. Adică să fie un meniuţ cu mâncărică pe farfuriuţe, sau să fie doar mai ieftinuţ, pentru că îngeraşii mănâncă puţin? Întreb pentru că aproape de fiecare dată când ne întreabă un părinte de îngeraş dacă avem meniu pentru copii (ceea ce nu avem, deşi am avut, da’ l-am scos pentru că nu-l dorea nimeni), întrebăm ce le-ar plăcea copiilor să mănânce, sau ce le-ar plăcea lor să le dea copiilor, şi sunt contrariat (uşor) de răspunsuri: cartofi prăjiţi (da’ nu din ăia cum faceţi aici, dacă aveţi din ăialalţi (congelaţi, n.r.), şniţel/gujoane de pui, pizza, paste “cu sos alb”. Cu asta vreau să spun de fapt că educaţia culinară e o parte importantă a educatiei pentru viaţă, aka “ 7 ani de acasă”. Sigur, nu judec pe nimeni, departe de mine, ai mei, care mănâncă orice de la oricine şi au crescut cu mâncare cumsecade, vor uneori şi mâncare de la corporaţii, şi le dau, nu-i mare scofală. Dar mă întreb, dacă tu mănânci un steak de 200 de lei, de ce i-ai da copilului cartofi din pungă, mai ales când dai peste câte un restaurant în care se găteşte de la zero (0), care are şi legume-legume, şi cărniţă-cărniţă, şi câte un piure din cartofi (noi îl facem din cartofi copţi, nu-i aşa nasol), şi un bucătar crescut în Italia care-i chiar şmecher pe paste cu tot felu’ de chestii prin ele, de la creveţi la vinete. Şi vă întreb pe voi, care uneori, la fel ca mine, lăsaţi copiii să bage-n ei mizerii sinistre la spaţiiile de joacă unde-şi ţin ziua Lucas şi Sofia şi Iannis, cum ar trebui să arate un meniu pentru copii într-un restaurant a la carte?”

