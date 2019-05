FOTO Imagini inedite de la vizita Vioricăi Dăncilă la Cluj. Sala de nunţi în care premierul s-a întâlnit cu liderii locali

Premierul Viorica Dăncilă a efectuat o vizită la Cluj, joi, 9 mai, unde s-a întâlnit cu liderii PSD locali. Din cauza protestatarilor care o aşteptau, programul a fost schimbat de mai multe ori.



Prima oprire a fost făcută în restaurantul de nunţi „Sala magică” din complexul comercial Mercur, aflat în cartierul clujean Gheorgheni. Ce s-a discutat în cadrul întâlnirii aflăm de la Gabriela Ciot secretar de stat din Cluj, care a precizat pe Facebook:„Astăzi, de ziua Europei, la Cluj, discutând despre politicile europene, despre eficientizarea implementării lor, despre fonduri europene, împreună cu Doamna Prim-ministru, Viorica Dăncilă, cu ministrul finanţelor publice, Eugen Teodorovici, cu ministrul sănătăţii, Sorina Pintea, cu ministrul mediul de afaceri, Radu Oprea, cu candidata pentru alegerile europarlamentare, Natalia Intontero şi cu colegii clujeni.”

„România merită mai mult”

Cât despre atmosfera de la întâlnire, putem să ne facem o idee vizionând câteva fotografii de la eveniment. Liderii locali ai PSD şi-au făcut poze cu premierul.

„România merită mai mult! Alături de prim-ministrul României, doamna Viorica Dăncila, miniştrii Sorina Pintea, Ştefan-Radu Oprea, Eugen Orlando Teodorovici, candidatul la europarlamentare, deputatul Natalia Intotero, primarii, consilierii judeţeni şi parlamentarii social-democraţi din Cluj”, a postat preşedintele PSD Cluj, Horia Nasra alături de câteva zeci de fotografii de la eveniment.

„Cât a mers darul”

Social-democraţii nu au scăpat de ironiile internauţilor cauzate de faptul că întâlnirea a avut loc într-un restaurant de nunţi, unde premierul s-a „ascuns” de protestatari.

DP a scris: „Doamna Dăncilă declarase că vine la Cluj să vorbească cu cetăţenii, sa identifice probleme, sa contribuie la rezolvarea lor. De ce în cadru aşa restrâns? De ce nu a mers sa vorbească cu cetăţenii?”

„Cat a mers darul?”, a fost un alt comentariu.

AT a comentat: „Şi aţi decis, rămâne sala de la Mercur pentru nunta lui Liviu.”

„Cea mai tristă nuntă”, a scris AGF.

„Jenant! Parcă e ceva botez de pe sate”, a comentat LR.

Fotografiile au atras şi comentarii pozitive:

TM a scris: „Sint o sustinatoare a premierului tarii mele pentru ca ,pentru o perioada de timp o majoritate (votata de mine si alte citeva milioane de Romani) au numit-o in aceasta functie iar eu acum Sint datoare ca un bun Roman sa nu ,,vinez" greselile ci, sa vin cu ceva constructiv ,sa ajut la ridicarea moral -spiritual a tarii mele, nicidecum sa improsc cu ura si venin .Cel ce in astfel de momente nu gaseste in el resurse ca sa fie purtator al codului bunelor maniere ,din punctul meu de vedere ,se situiaza de cealalta parte a umanitatii . ........si acum porniti ,,mitralierele" Sper ca Dumnezeu sa ma ajute din nou sa ramin in LUMINA.”

