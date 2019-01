FOTO Bulibaşa din Gilău, înmormântare cu scandal. Îngropat de Mitropolitul Clujului şi omagiat de premierul Dăncilă

„Regrete profunde. Viorica Dăncilă – Prim Ministru“ scrie cu litere negre de tipar pe două panglici albe ale coroanei aşezate cu grijă pe sicriul cu aer condiţionat al lui Rudolf Varga, un rom înstărit din comuna clujeană Gilău autointitulat în timpul vieţii „Bulibaşă al Ţiganilor“.





Varga a murit pe 3 ianuarie la vârsta de 77 de ani, iar înmormântarea a avut loc miercuri, 9 ianuarie. Fiica romului înstărit, Rozalia Varga, este consilier de stat în probleme privind minorităţile în cadrul Guvernului şi a ocupat funcţii în cabinetele Tăriceanu şi Ponta. Aşa se justifică mesajul de condoleanţe trimis de prim-ministrul Românei.



Slujba, oficiată de mitropolit



Peste 300 de persoane, familie şi cunoscuţi, au participat la slujba de înmormântare oficiată chiar de Andrei Andreicuţ, mitropolitul Clujului.



Ceremonia a avut loc în curtea „turnuleţelor gemene“ ale bulibaşei – două palate cu 32 de camere, în care poţi găsi o saună sau jacuzzi în băi, dar şi un altar cu icoane unde Rudolf Varga se ruga.

Familia a făcut pregătiri pentru înmormântarea care a avut loc de la ora 12.00 pe o vreme geroasă, la -10 grade Celsius: două covoare roşii au fost întinse din curte până aproape de strada lăturalnică unde se află palatele. Pe una dintre clădirile cu turnuleţe au atârnat două bannere care-l înfăţişau pe bulibaşă zâmbind, cu sacou alb şi pălărie albă de cowboy, iar cu litere mari a fost scris un mesaj de la familie: „Veşnic vei rămâne în amintirea noastră“.



„Palatele” lui Rudi Varga sunt amplasate pe o stradă lăturalnică a comunei Gilău FOTO Remus Florescu



Pe vremea regimului comunist, Rudolf Varga a fost arestat de mai multe ori pentru comerţ cu aur, lucru interzis atunci. Bulibaşa a devenit celebru după ce a dat în judecată Statul Român şi a câştigat returnarea unei mari cantităţi de aur confiscat de comunişti – peste 8 kilograme. Rudi Varga a murit în urma unui infarct lăsând în urmă o familie mare, dar şi o avere considerabilă. Faima lui a trecut de mica localitate Gilău, aflată în apropierea Clujului, el fiind un personaj cunoscut în comunitatea de romi din România.



Înmormântat „pe interzis“



Familia lui Varga este în război cu Consiliul Local Gilău din cauza locului ales pentru mormânt: aproape de intrarea în cimitirul din localitate, într-o zonă interzisă, aproape de Monumentul Eroilor.



Viceprimarul comunei Gilău, Okos Carol, a explicată pentru „Adevărul“ că familia Varga i-a solicitat la sfârşitul săptămânii trecute acordul pentru a-l îngropa pe Rudi în locul respectiv. Edilul a explicat de ce a refuzat cererea. „Unde au dorit ei era o aripă care actualmente este închisă pentru înmormântări. Avem o altă aripă a cimitirului care este deschisă şi toată lumea se înmormântează acolo, la rând, fără a favoriza pe cineva. Această aripă este închisă de mai mulţi ani, acolo există un Monument al Eroilor, există şi doi soldaţi înhumaţi din timpul războiului“, spune Okos Carol.

Slujba a fost oficiată de mitropolitul Clujului, ÎPS Andrei Andreicuţ



Viceprimarul a precizat că zona respectivă nu a fost, totuşi, declarată „cimitir al eroilor, ci pur şi simplu s-a considerat că această parte a cimitirului ar trebui să rămână liberă pentru o perioadă viitoare“. În zonă există însă şi alte câteva morminte mai vechi ale unor civili.



Viceprimarul a explicat familiei că nu-şi asumă responsabilitatea de a aviza înmormântarea în locul dorit. În schimb, a convocat, luni dimineaţă, o şedinţă de urgenţă a consiliului local pentru ca hotărârea să aparţină aleşilor din comună.



„Îl înmormântez pe tata unde vreau eu“



Luni dimineaţa, la 8.00, 11 consilieri locali din cei 15 ai comunei s-au prezentat la şedinţa extraordinară. Zece dintre ei au votat „să nu se schimbe ordinea firească de înmormântare“, iar unul sigur a votat „pentru“. La ora 9.00, viceprimarul era la casa familiei pentru a-i informa despre decizia consiliului: „Spre surprinderea mea, una dintre fetele domnului Varga – Dana (n.r. - Rozalia Varga) - a zis că nu o interesează ce am votat noi acolo: «Eu îl înmormântez pe tata unde vreau eu», mi-a transmis“.



Viceprimarul a convocat, de urgenţă, poliţia comunală şi a vorbit la firma de avocatură care oferă consultanţă primăriei: „Am întrebat ce putem face să oprim lucrarea, să nu fie înmormântat acolo domnul Varga, nu să mă judec eu după aia cu ei. Spre surprinderea mea, nu s-a putut găsit un articol de lege prin care să putem să le interzicem să sape groapa acolo unde doresc ei. Scurt şi la obiect. Niciun organ de forţă nu poate interveni. Putem doar să dăm în judecată şi apoi să vedem ce va fi“, a explicat Okos. La ora 12.00, viceprimarul a mai avut o întâlnire cu familia. Răspunsul Danei Varga a fost acelaşi: „Domnule, amendaţi-mă cu cât vreţi, plătesc amenda şi gata, eu tot acolo sap groapa“. Okos a spus că decizia privind paşii următori ce se vor lua pentru rezolvarea problemei va aparţine Consiliului Local.

În apropierea mormântului lui Rudi Varga se află un Monument al Eroilor, dar şi alte morminte ale unor civili. FOTO: Remus Florescu

Ce spune fiica defunctului



Soţia lui Rudi Varga a declarat pentru „Adevărul“ că familia a insistat să-l îngroape în acea zonă pe bulibaşă, deoarece aceasta a fost dorinţa lui. Consiliera premierului Dăncilă, Rozalia Varga, a spus: „Nu am dorit niciodată să-l înmormântez pe tata în zona unde sunt îngropaţi militarii eroi, pentru că tata nu a avut nicio legătură cu asta. Se exagerează când se spune că acolo este cimitir al eroilor“.



Femeia a mai declarat pentru Mediafax că „acea hotărâre a Consiliului Local Gilău care a fost adoptată deoarece forul şi primarul sunt şantajaţi de Roşianu (un alt rom din Gilău – n.a.) care a fost 40 de ani duşmanul lui tata şi al familiei“.



Comunitatea romilor din Gilău, care este foarte importantă la alegeri, putând să încline balanţa pentru unul dintre candidaţi, este împărţită în doua: o parte se află sub influenţa lui Roşianu, alta sub influenţa lui Varga, iar între cei doi exista un conflict. Această relaţie complicată dintre cei doi i-au făcut şi pe şefii Grupării Mobile de Jandarmi din Cluj să asigure „măsuri de ordine publică“, preconizând că vor fi circa 1.000 de persoane la ceremonie şi ar putea izbucni un scandal. Înmormântarea s-a desfăşurat paşnic.

