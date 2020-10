Fără lockdown. Soluţiile experţilor pentru stoparea epidemiei. „N-am face decât să asasinăm economic ţara”

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a tras un nou semnal de alarmă, duminică, întrebat despre propunerile privind dispunerea carantinei la nivel naţional. El a precizat că există şi specialişti care recomandă o nouă carantină dură de două luni, însă a spus că nu ia în calcul această variantă. Există alte soluţii, a adăugat el.

Toţi experţii consultaţi de „Adevărul” îi dau dreptate ministrului în această privinţă. O nouă carantină generală, la fel ca cea din primăvară, nu numai că nu ar rezolva problema, dar ar distruge economia României şi ar condamna ţara la foamete şi sărăcie, e mesajul acestora. Există în schimb măsuri mult mai eficiente, însă e nevoie de fermitate pentru aplicarea lor.

Lockdown local, da. Nu şi la nivel naţional

O poziţie tranşantă în acest sens o are preşedintele Societăţii Române de Epidemiologie, Doina Azoicăi. „Nu, în niciun caz nu mai facem lockdown că nu rezolvăm nimic cu asta, ci doar omorâm economia şi ajungem să murim de foame! Se ştie foarte bine ce avem de făcut: purtatul obligatoriu al măştilor, în spaţiile închise, dar şi afară. E momentul să se poarte masca peste tot, chiar în spaţiile deschise. Vă asigur că nu o să moară nimeni de la mască! Ca epidemiolog recomand purtatul măştilor, evitarea oricărei aglomeraţii, precum şi testarea masivă. Şi precizez, e nevoie de testare masivă”, a declarat Azoicăi, pentru „Adevărul”. Şefa epidemiologilor din România a adăugat că autorităţile trebuie neapărat să intervină în sprijinul Direcţiilor de Sănătate Publică din toată ţara.

„Angajaţii DSP-urilor din toată ţara au nevoie disperată de ajutor, trebuie angajaţi oameni şi aduşi voluntari pentru a-i ajuta. Nu să-i critice, să-i ajute, pentru că aceste DSP-uri nu au suficient personal”, a subliniat Azoicăi.

Opinia epidemiologului şef este împărtăşită şi de Răzvan Cherecheş, profesor universitar în SUA la Iowa University şi director al Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj.

„Soluţia este descentralizarea responsabilităţii şi a resurselor necesare către autorităţile locale. Lockdown-ul la nivel naţional a fost necesar în primăvară, când se ştiau prea puţine despre dinamica virusului. Acum nu mai e cazul. Lockdown local, la nivel de localitate, pentru câteva săptămâni, va fi necesar pentru reducerea ratei de infecţie”, e opinia exprimată de Cherecheş, într-un interviu acordat pentru „Adevărul”.

Liviu Klein, director al Mechanical Circulatory Support and Heart Failure Device Program şi profesor la

UCSF School of Medicine din San Francisco, spune şi el că lockdown-ul nu reprezintă o soluţie. „E un nonsens. Nu mai putem băga ţările în lockdown, nu rezolvăm nimic aşa. Da, sunt de acord să faci lockdown local, la nivelul unor oraşe, dar nu mai poţi carantina o ţară întreagă, o asasinezi economic. În plus, atunci când relaxezi restricţiile numărul va creşte din nou şi ajungem de unde am plecat. Soluţiile se cunosc: măşti, distanţare, igienă”, a declarat Klein, pentru „Adevărul”.

Vă recomandăm să mai citiţi: