Emil Boc, atac la PSD după ce s-a votat majorarea pensiilor cu 40%. „E populism fără margini, am mai văzut filmul ăsta”

Emil Boc a rămas în memoria pensionarilor drept „premierul care a tăiat pensiile”, iar acum nu este de acord cu majorarea lor. În opinia sa, măsura nu este sustenabilă şi va provoca un dezechilibru major în buget.

„Am văzut şi am trăit din nefericire acest film. În 2008 Călin Popescu Tăriceanu a adoptat ordonanţe de urgenţă si a adoptat cheltuielile permanente fără să ţină cont că eram în pragul unei crize. Aceste cheltuieli nu au mai putut fi plătite. Noi am fost aceia care ne-am sacrificat dimensiunea politică pentru a salva economia.Acum se întâmplă acelaşi lucru. PSD, într-un populism fără margimi, măreşte cheltuielile”, a spus Boc, la postul de televiziune Realitatea Plus.

Fostul premier consideră că preşedintele Klaus Iohannis şi primul-ministru Ludovic Orban procedează corect atunci când se opun majorării pensiilor.

„Mă bucur că există oameni responsabili, la Cotroceni şi Guvern. Şi nici preşedintele, nici Guvernul, nu vor să sacrifice generaţiile viitoare. PSD pune în pericol să nu fie plătite pensiile. Sau să lăsăm inflaţia să o ia razna şi cu o pensie să-ţi cumperi o pâine. E anormal ce se întâmplă şi ce e în ţara asta”, a mai afirmat Boc.

