Economist despre scoaterea Rusiei din SWIFT: „Mă miră reticenţa unor guverne să aplice toate sancţiunile. E o ipocrizie de dicţionar”

„Adevărul” a vorbit cu economistul român Sebastian Buhai, cercetător ştiinţific asociat la Swedish Institute for Social Research (SOFI) al Universităţii din Stockholm şi cercetător ştiinţific invitat la Centre pour la Recherche Économique et ses Applications (CEPREMAP) în Paris, despre ce ar însemna scoaterea Rusiei din sistemul SWIFT şi despre alte sancţiuni ce s-ar putea lua.

„SWIFT vine de la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication şi este sistemul securizat folosit de sectorul bancar pentru a efectua rapid şi sigur plăţi frontaliere, fiind deci instrumentul principal pentru comerţul internaţional. Ca să ne facem o idee despre anvergura sa, vorbim de aproximativ 40 de milioane de tranzacţii pe zi prin Swift. Deşi sistemul Swift a refuzat şi în trecut să impună sancţiuni pentru anumite ţări, există un precedent, cel din 2012 referitor la Iran”, explică Sebastian Buhai.

Sâmbătă, doar două ţări se mai împotriveau scoaterii Rusiei din sistemul SWIFT, Germania şi Ungaria.

„Personal, nu consider niciun cost economic prea mare pentru a constrânge Rusia să renunţe la nebunie, deci mă miră profund reticenţa guvernelor unor ţări să aplice toate sancţiunile care le stau la îndemână, Swift fiind doar una dintre ele”, spune Buhai.



Sancţiuni mai eficiente

„Sancţiuni potenţial mai eficiente ar fi targetarea averilor din UE/ SUA ale marilor oligarhi ruşi care sprijină regimul Putin, pe aceştia impedimente financiare clasice gen scoatere din SWIFT afectându-i, de fapt, minimal după cum vă puteţi închipui”, susţine Buhai. El crede că războiul dintre Rusia şi Ucraina a demonstrat ipocrizia unor state.

„Este o ipocrizie de dicţionar faptul că în timp ce condamnă Rusia pentru invazie, o parte a aceloraşi demnitari continuă tranzacţiile cu Gazpromul şi rămân “rezervaţi” privind unele sancţiuni economice care nu au fost încă aplicate Rusiei. Repet încă o dată, libertatea şi oprirea pierderilor de vieţi în Ucraina nu ar trebui să aibă un preţ”.



Cine este Sebastian Buhai

Clujean de origine, Sebastian Buhai este, în prezent, cercetător ştiinţific asociat la Swedish Institute for Social Research (SOFI) al Universităţii din Stockholm şi cercetător ştiinţific invitat la Centre pour la Recherche Économique et ses Applications (CEPREMAP) în Paris. A efectuat anterior stagii de cercetare la alte universităţi şi instituţii de prim rang din Europa sau SUA. Deţine un Doctorat în Economie (Ph.D. în Economics), un Masterat de Cercetare în Economie (M.Phil. în Economics) şi două Licenţe obţinute simultan, în Ştiinţe Exacte - Matematică şi Fizică Teoretică (B.Sc. in Sciences), respectiv în Ştiinţe Sociale - Drept, Economie, Ştiinţe Politice (B.A. in Social Sciences). Intre interesele de cercetare actuale se numără Economia Pieţei Muncii, Economia Industrială, Microeconometria.

Rezultatele cercetării sale sunt publicate în reviste ştiinţifice de top mondial, precum Econometrica sau Journal of Business and Economic Statistics. A câştigat prin competiţii internaţionale granturi de cercetare în valoare de peste 450.000 euro, inclusiv un "Marie Curie International Outgoing Fellowship" al Comisiei Europene la Northwestern University şi Aarhus University, avându-l ca mentor pe Dale Mortensen, Laureat al Premiului Nobel în Economie. Poate fi urmărit pe twitter şi/sau pe blogul său.

