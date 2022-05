De ce sunt românii predispuşi să fie „victimele perfecte” ale sclaviei moderne. Explicaţiile unei experte

Adriana Bora este expert în etica utilizării inteligenţei artificiale, sclavie modernă şi în aplicarea inteligenţei artificiale ca armă împotriva sclaviei moderne. Ea trăieşte în Australia, are studii în Hong Kong şi Marea Britanie şi a lucrat ca cercetător pentru Universitatea Oxford, dar şi pe proiecte speciale la Universitatea Harvard, UNESCO şi Banca Mondială.

Drept răsplată pentru munca sa, românca a fost distinsă la mijlocul lunii martie cu un premiu special. „La începutul anului, am aflat că sunt câştigătoarea premiului UNESCO- IRCAI AI Award 2021. Acest premiu e dedicat unei persone care demostrează un impact deosebit, folosind inteligenţa artificială, pentru binele societăţii. Pe 17 martie a fost gala UNESCO, iar alături de mine au fost premiate personalităţi de marcă, profesori universitari, experţi în inteligenţa artificială”, explică tânăra.

Nu este un secret că România e una dintre ţările exportatoare de forţă de muncă. Milioane de români au plecat din ţară în ultimele trei decenii, pentru un viitor mai bun. Mulţi dintre ei au ajuns însă victime ale sclaviei moderne, în alte ţări.

Adriana Bora este unul dintre tinerii cercetători care luptă împotriva sclaviei moderne. FOTO Arhivă personală

„Sunt cercetări din România sau proiecte investigative, am văzut documentare făcute în România şi publicate online, dar care explică în mare parte traficul de tinere din România, din anumite judeţe particulare spre Vestul Europei. A mai fost perioada pandemiei la început când exista riscul, şi au fost cazuri, când românii au fost abuzaţi în Germania, dar aceste cazuri nu au fost definite drept sclavie modernă. Eu spun că ar fi putut foarte uşor să devină, aceşti oameni erau foarte vulnerabili, nu doar prin tipul contractului pe care l-ar fi avut acolo, dar acum aveau şi un alt element de vulnerabilitate, care era şi cel al sănătăţii. Astea sunt cele mai recente. Dar sunt cazuri care au apărut recent în the Global Slavery Index, raportul care ne ajută să înţelegem câţi oameni sunt practic victimele sclaviei în lume”, spune Adriana Bora.

Deşi tinerele din mediul rural, în special cele din Moldova, sunt în general cele mai expuse, există numeroase cazuri în care victime cad chiar bărbaţii. Astfel de cazuri, aparent inedite, au fost semnalate în special în Marea Britanie.

„Multe cazuri în care românii au fost victime au fost semnalate în Spania şi Italia, dar asta nu înseamnă că nu există şi alte ţări. În sudul Spaniei şi Italiei, victime au fost cel mai des românii care lucrează în agricultură, iar în Anglia cei care lucrează în spălătoriile de maşini. Aici sunt cazuri cumva deosebite, pentru că sunt în general bărbaţii români abuzaţi şi ţinuţi în condiţii de sclavie”, adaugă tânăra.

Portretul-robot al cetăţeanului român cel mai expus este conturat în câteva cuvinte de Adriana Bora. „Românii au o vulnerabilitate foarte mare de a fi exploataţi, în special fetele tinere din Moldova sau care vin dintr-un mediu mai puţin dezvoltat social. Mai sunt şi tinerele care nu au acces la educaţie sau care vin din familii cu probleme de alcoolism şi violenţă. Multe cad în plasa reţelelor care le exploatează sexual. Din păcate, raporturile Global Slavery Index arată că românii ajung destul de des victime ale sclaviei moderne. Tototdată, pentru un puls anual e de urmărit The Traffic În Person Report, care este publicat de Naţiunile Unite. În fiecare an se face un profil al ţărilor şi se analizează răspunsul guvernelor împotriva traficului de persoane. Iar concluzia e că România ar putea face mai multe în acest sens”, subliniază Adriana Bora.

Tânăra a pus la punct un program care ajută la identificarea companiilor care abuzează şi exploatează oameni şi utilizează munca forţată pentru produsele lor.

„Sunt mii de documente care sunt publicate, dar nimeni nu are resursele necesare să treacă prin aceste mii de documente şi să le analizeze în timp real şi în fiecare an să prezinte evidenţele, the status quo al raportului şi ceea ce într-adevăr fac companiile să adreseze sclavia modernă în lanţul lor de distribuţie. Noi asta facem, încercăm să analizăm aceste date”, spune românca.