Cum a devenit celebru în toată lumea un modest jucător de crichet român. Felul neortodox în care aruncă mingea a atras simpatia unor legende ale sportului

Florin Pavel simte că are lumea întreagă la picioare. FOTO; Arhivă personală

Florin Pavel este bodyguard de meserie, dar a devenit cunoscut la nivel internaţional pentru că practică, de mai mulţi ani, la Cluj-Napoca, un sport mai puţin cunoscut în România: crichetul. A ajuns să se îndrăgostească de acest sport dintr-o pură întâmplare.

„La un moment dat, jucam fotbal american şi ma aflam pe un teren la marginea Clujului, unde aveam antrenament. Alături de noi erau câţiva tineri, indieni şi pakistanezi, care jucau crichet. M-am apropriat de ei şi le-am cerut să mă lase să încerc şi eu. Am avut o lovitură relativ reuşită, iar unii dintre ei au început să mă laude spunându-mi că am o lovitură perfectă, că sunt un talent înnăscut şi că trebuie neapărat să mă dedic acestui sport. Bineînţeles că nu era adevărat ce spuneau ei şi asta aveam s-o aflu curând. Nu eram şi nu sunt vreun mare talent, dar ei aveau nevoie de jucători ca să facă o echipă şi s-au gândit că dacă mă vor măguli, mă voi alătura lor. Şi aşa s-a şi întâmplat“, povesteşte amuzat clujeanul.





România, în clasamentul mondial

A rămas fidel acestui sport şi, la nivel naţional, Florin Pavel a avut rezultate dintre cele mai bune. În ultimul sezon, Pavel a devenit campion naţional de crichet cu echipa sa, Crichet Cluj. Şi asta nu e tot. În acest sezon, el participă cu echipa sa în cea mai importantă competiţie europeană intercluburi, echivalentul UEFA Champions League din fotbal. Recent, a obţinut un rezultat excelent şi cu echipa naţională a României, care a ajuns pe locul 40 în clasamentul mondial, după ce, acum câteva săptămâni, nici măcar nu făcea parte dintre cele 80 de naţiuni incluse în acest top. Asta după ce echipa României, din care face parte şi Florin Pavel, a învins Austria, Luxemburg şi Turcia.



Un stil de aruncare neortodox

Pentru că a început să practice crichetul târziu şi pentru că nu a avut un antrenor de meserie care să-l înveţe toate secretele sportului, românul a deprins singur un stil de aruncare, unic. O aruncare destul de eficientă, însă total diferită de ceea ce se învaţă încă din ABC-ul acestui sport. Dar tocmai această aruncare, total aparte, avea să-i aducă celebritatea şi încă în întreaga lume. Totul în urma viralizării unei postări publicate pe Twitter, în care era ironizat pentru stilul său neortodox de aruncare a mingii.

Florin Pavel şi celebrul Mitchel Johnson

Chiar şi în faţa criticilor, Pavel a rămas imperturbabil şi le-a răspuns contestatarilor săi: „Da, stilul meu de aruncare nu e deloc frumos. Dar nu-mi pasă, pentru că iubesc crichetul“. Răspunsul său i-a impresionat nu numai pe cei care îl ironizau, ci i-a făcut să intervină în discuţie şi pe actuali şi foşti jucători celebri de crichet, fiecare dintre ei având doar cuvinte de laudă la adresa clujeanului.

„Totul a pornit după ce postul de televiziune Fox Australia a distribuit un clip în care se făcea mişto de stilul meu de aruncare. Ei nu că aveau neapărat ceva cu mine, dar nu agreează crichetul european, iar prin postarea respectivă, au vrut să arate cât de prost se joacă acest sport în Europa. Dar totul s-a întors cumva ca un bumerang împotriva lor. Cumva, răspunsul meu a avut un efect la care nici măcar eu nu m-am aşteptat. Am fost cât se poate de sincer când am spus că nu-mi pasă dacă am o aruncare mai ciudată şi că iubesc acest sport, iar mulţi, foarte mulţi oameni de rând mi-au luat apărarea. Asta pentru că au realizat că şi eu sunt ca ei: nu sunt talentat, nu voi deveni niciodată un star, dar, exact la fel ca şi ei, iubesc acest sport şi îl joc din plăcere. Ei s-au identificat într-un fel cu mine şi au sărit în apărarea mea“, explică Pavel.

Însă nu numai miile de fani ai crichetului, necunoscuţi, i-au luat apărarea românului. Gestul australienilor nu a rămas nesancţionat, iar jucători importanţi de crichet, nume mari din istoria acestui sport, au intervenit în sprijinul lui Pavel. „De acord 100%! Crichetul este un joc minunat. Bravo şi felicitări tuturor celor ca tine care practică acest sport. Mi-ar plăcea să reuşim să ne vedem anul viitor. Dacă ai nevoie de un sfat sau ajutor din partea mea, dă-mi de veste!“, i-a transmis lui Florin Pavel o legendă a crichetului australian, Shane Warne.

În plus, fostul internaţional englez Dimi Mascarenhas a ţinut să sublinieze că Florin Pavel e primul jucător român de crichet. „Vorbim despre primul jucător de crichet născut şi crescut în România. Ar trebui să ne bucurăm cu toţii pentru această extraordinară realizare“, a spus Mascarenhas.





Primit ca un erou la Londra

La scurt timp după acest incident, Pavel a ajuns celebru şi pe marile posturi de televiziune ale lumii, printre care CNN şi Fox Sports Australia. Posturi de televiziune şi ziare importante s-au înghesuit să-i ia interviu românului. Australienii au devenit din critici, unii dintre cei mai înfocaţi fani ai lui Pavel. „De fapt, asta e tot ce contează. Florin e acolo, pe teren, practică acest sport pe care îl iubeşte şi acest lucru îi face plăcere, indiferent de ce cred unii despre asta. Asta e tot ce contează“, au scris jurnaliştii australieni.

Florin alături de preşedintele MCC, Anthony Wreford şi soţia acestuia

Însă lucrurile nu s-au oprit aici. Românul a fost invitat în Anglia, la cel mai important meci de crichet, Lord’s Cricket Ground, unde a avut parte de o primire triumfătoare, asemenea unui erou. A stat în loja preşedintelui Marylebone Cricket Club (MCC), un club de crichet fondat în 1787 şi cu sediul din 1814 la Lord’s Cricket

Ground. Tot aici a vizitat sediul selectului club unde timpul de aşteptare pentru cei care vor să-i calce pragul şi să-i devină membri ajunge la nu mai puţin de 28 de ani. Şi, nu în ultimul rând, tot la Londra a făcut cunoştinţă cu nume mari din istoria acestui sport şi magnaţi care investesc zeci de milioane în crichet. Apoi, în uralele a zeci de mii de spectatori, a fost prezentat fanilor şi a avut ocazia să afle detalii despre felul în care acest sport a pornit din Anglia şi a cucerit o bună parte a lumii.

„La Londra m-am întâlnit cu multe nume mari din crichet. M-am întâlnit şi am făcut cunoştinţă cu legendarii australieni Mitchell Johnson şi Shane Warne, cu Tymal Mills, cu preşedintele MCC, Anthony Wreford, şi am fost invitat să comentez pentru celebrul post de televiziune BBC, dar şi în studiourile Sky Sport“, povesteşte Pavel.





Se antrenează lângă Bucureşti

Deşi a devenit celebru şi e foarte popular în lumea crichetului, există totuşi şi câteva lucruri care îl mâhnesc, mai ales la nivel de sprijin din partea autorităţilor. De exemplu, este nemulţumit de faptul că în România, crichetul se practică doar la nivel de amatori, iar echipele supravieţuiesc cu greu. Apoi, mai e şi faptul că echipa sa nu beneficiază de niciun sprijin din partea Primăriei Cluj-Napoca, deşi a adus oraşului un titlu la finele sezonului trecut.

Nu în ultimul rând, terenurile pentru crichet sunt puţine în ţară. De altfel, echipa lui Pavel a ajuns să evolueze la Moara Vlăsiei, lângă Bucureşti, unde se află un teren omologat. Asta înseamnă bani mulţi pentru deplasări pentru meciuri şi antrenamente, bani pe care Pavel şi colegii săi îi scot din propriile buzunare. Chiar şi aşa, el încearcă să rămână pozitiv şi speră ca recentele relaţii pe care şi le-a făcut în afara ţării să-l ajute să aducă sponsori în crichetul românesc.

„Acum am ajuns cunoscut şi sunt popular în lumea crichetului, am ajuns să cunosc sportivi care au salarii de milioane de euro şi oameni de afaceri. Cu timpul, voi încerca şi sper că voi reuşi să obţin finanţări pentru crichetul românesc, ca să ajungă cumva şi cluburile noastre la capătul tunelului“, e promisiunea lui Florin Pavel, care va pleca pe 14 noiembrie în Australia, la invitaţia unor preşedinţi de club din această ţară. ;

Un joc vechi de patru secole

Crichetul este un sport de echipă foarte popular în Marea Britanie şi ţările Commonwealth-ului, atestat din 1598. Este oarecum asemănător cu baseball-ul, dar cele două echipe de 11 jucători au ca obiectiv lovirea cu mingea a porticului advers (wicket), construit din trei ţăruşi verticali şi două şipci orizontale de lemn, apărat de un adversar cu un baston lat.