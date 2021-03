Cum şi-a salvat un clujean soţia de la moarte. Opt din 10 români nu ştiu să acorde primul ajutor VIDEO

Paul Oargă, rezident de anul I la Terapie Intensivă într-un spital din Cluj-Napoca, a prezentat pe pagina sa de Facebook povestea familiei Flore, pentru a sublinia cât de important este să ştim învăţăm manevre de resuscitare în caz de stop cardio-respirator.

„Câtă lume ar avea prezenţa de spirit a domnului Flore care i-a acordat primul ajutor soţiei sale, doamna Flore, atunci când inima ei s-a oprit din cauza unui infarct miocardic? Câtă lume ar fi ştiut ce să facă? Vă zic eu câţi nu: 8/10 români nu ştiu cum să acorde primul ajutor.



Până la 700.000 de decese din cauza morţii subite cardiace au loc în Europa în fiecare an. 700.000?! Eh, poate mai toţi erau grav bolnavi oricum. Nu. În realitate, se poate întâmpla oricui: mie, ţie, celor dragi ţie, absolut oricui.



Stau şi mă gândesc la cazul familiei Flore. Dacă el nu ar fi ştiut cum să acorde primul ajutor, probabil că acum ar fi fost văduv, doamna Flore nu şi-ar mai fi văzut cele 2 fiice niciodată, nepoţii, soţul, n-ar mai fi putut merge la piaţă, n-ar mai fi putut să se bucure de un apus sau de o porţie din mâncarea preferată.

Din păcate cazurile ca şi cel de faţă sunt rare, în mare parte pentru că în momentul în care echipajele de urgenţă ajung la faţa locului, în majoritatea cazurilor martorii nu fac decât să asiste neputincios la nefericitul eveniment. Primul ajutor poate schimba asta. Domnul Flore rămâne eroul acestei poveşti. Şi nici măcar n-are mantie”, scris Paul Oargă.

„Era moartă. Nu mai făcea niciun semn”

Clujeanul i-a povestit lui Oargă ce s-a întâmplat după ce avăzut că soţia sa a leşinat:

„I-am dat nitroglicerină şi s-a pus pe pat. Când am venit de la bucătărie şi-a dat capul pe o parte. Eu i-am spus fiicei mele să sune la 112 şi am luat-o în braţe şi am întins-o jos pe covor. Era moartă. Nu mai făcea niciun semn.

Am început să fac maşaj cardiac, am pus mâinile pe piept şi am apăsat puternic. Am zis la fiica-mea. Am depăşit 60 de apăsări pe minut. Am făcut repede şi foarte tare. Mi-a fost frică să nu îi rup ceva.

După un minut a început să scoată un geamăt. Zic, cred că-i salvată, către fiică-mea. A venit între timp echipajul şi a zis să mă dau la o parte. Eu o apăsam în continuare pe piept. A venit echipajul de la SMURD şi eu tot făceam masaj, iar unul dintre ei mi-a zis să nu mai fac şi i-au pus un tub de oxigen, o mască, un balon. Şi au făcut respiraţie cu balon. I-au dat două şocuri”, a spus clujeanul.

„Cu fiecare minut care trece în caz de stop cardio-respirator şansele de supravieţuire scad cu 10-12%”

„Cu fiecare minut care trece în caz de stop cardio-respirator şansele de ssupravieţuire scad cu 10 - 12%. Dacă martorii, cum aţi fost dvs, fac masaj, de 3 până la 4 ori creşte şansa să supravieţuiască. Ceea ce aţi făcut dumneavoastră eu sunt aproape convins cp i-aţi salvat viaţa soţiei”, a explicat medicul Paul Oargă.

Fiind electrician, clujeanul a învăţat în cadrul profesiei element de prim ajutor, dar nu le-a pus în aplicare.

Medicul Paul Oargă spune că este extrem de important ca oameniisă aibă cunoştinţe de prim ajutor, vitale în societatea de azi.

„Aţi avut şi un pic de noroc că a venit rapid Ambulanţa, era pe aici prin zonă, dar în Europa timpul mediu de răspuns la caz este de 8 minute. Opt minute în care trebuie să faci ceva, nu să te uiţi la victimă. Eu mă bucur că sunteţi un caz fericit”, a mai spus medicul.

