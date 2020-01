Clujeanul care a „convins“ Orange să-i restituie 700 de lei: „Dacă aveţi probleme cu orice companie de servicii, nu vă lăsaţi! Sunt mârşavi“

Într-o adresă trimisă clujeanului care a făcut reclamaţia, pe 6 ianuarie, Protecţia Consumatorilor îl informează că Orange a fost de acord să-i restituie suma de 700 de lei, pe care acesta a plătit-o anterior de frică să nu se acumuleze datorii. De asemenea, adresa OPC, publicată de Clujust , anunţă că portarea s-a făcut gratuit. Clujeanul a postat pe Facebook întreaga poveste şi vine cu un sfat pentru clienţii abuzaţi de marile companii:

Povestea portării

„Anul trecut am renunţat la serviciile operatorului de telefonie Orange, portându-mi numerele la altă companie. Motivul? Lipsa condiţiilor tehnice, în principal. Adică, nu aveam semnal la telefon, acasă”, scrie clujeanul pe Facebook.

Din acel moment au apărut şi problemele:

„1. Cererea de reziliere/portare nu se poate face decat telefonic! Degeaba te duci în reprezentanţele lor, încercând să obţii şi un nr de înregistrare! N-ai nici o şansă! Doar telefonic.... Îţi zici "OK", o fac aşa! Am făcut-o. Au zis că mă sună după 72 de ore, şi doar de atunci devine valabilă cererea. OK! M-au sunat după o săptămână jumătate!

2. Facturile pentru internet fix (am renuntat la toate serviciile), au venit în continuare!





3. Cand îi sunam şi le spuneam că nu voi plăti absolut nimic, îmi ziceau că, dacă nu plătesc, serviciile nu se vor închide şi se vor acumula sume destul de mari! AM PLĂTIT, zicându-mi că o să o rezolv altfel (prin ANPC, deşi eram destul de sceptic), sau dacă nu se rezolvă, atunci să fie pierderea mea, dar să se termine odată!

Ce ziceţi că, cu toate că am efectuat toate plăţile, factura pentru internet a continuat să vină?! Inclusiv pe luna Octombrie!”, explică clujeanul.

Supriza de la Protecţia Consumatorilor

Clujeanul povesteşte că era sunat la fiecare două zile să plătească facturile:

„Şi asta în condiţiile în care i-am mai sunat, am fost în reprezentanţa lor, fiind asigurat de fiecare dată că totul e în regulă! Aşa de ”în regula” era, astfel încât mă sunau cei de la recuperări tot la două zile!”

El a făcut sesizare la Protectia Consumatorului (ANPC), care, pe 6 ianuarie, i-a făcut „o surpriză plăcută”:

„De ce "surpriză"? Pentru că, ştiind ce sistem împuţit avem, eram foarte sceptic! Uite că nu e chiar aşa! Încă ”aripile" nu sunt tăiate de tot!

De ce v-am plictisit cu amănuntele astea? În cazul în care aveţi probleme cu ORICE companie care prestează servicii, nu va lăsaţi! Sunt mârşavi, se duc până la limita legii, încearcă să te înşele, exact ca un escroc! Toate companiile de telefonie au un comportament de escroc sadea! Sa nu uitaţi asta!

P.S. Au noroc ca nu sunt procesoman!”.



Ce spune directorul adjunct de la Protecţia Consumatorilor

Contactat de „Adevărul”, comisarul şef adjunct de la Protecţia Consumatorilor Cluj, Radu Mircea, cel al cărui nume apare în comunicarea făcută clujeanului, a susţinut că nu poate da detalii suplimentare întrucât a fost în concediu.







„Adevărul” a cerut un punct de vedere şi de la reprezentanţii Orange, care nu a venit până la publicarea articolului.