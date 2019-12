Cluj-Napoca, oraşul cu cel mai poluat aer din România. De ce este contestat studiul publicat de The New York Times

Cluj-Napoca se află în fruntea clasamentului oraşelor cu aer poluat din România, potrivit unei hărţi interactive publicate de New York Times preluate de la cercetătorii Universităţii Berkley

Conform acestei hărţi, în ziua din 2019 în care calitatea aerului a fost cea mai scăzută la Cluj-Napoca s-a înregistrat o concentraţie a particulelor periculoase (PM 2,5) de 1.664 µg/m3, adică un nivel considerat extrem de periculos pentru sănătate. Asta înseamnă mai mult decât poluare din New Delhi (951 µg/m3), oraşul cu cea mai mare poluare a aerului din lume.

Conform acestor rezultate, Cluj-Napoca a fost cel mai poluat oraş din România. Astfel, în Bucureşti, cel mai mare nivel al poluării a fost de 1.272 µg/m3, în Constanţa - 1.575 µg/m3, în Braşov un nivel de 1134 µg/m3, în Oradea de 1330 µg/m3, în Iaşi de 1.146 µg/m3, în Timişoara - 118 µg/m3, în Craiova de 290 µg/m3, în Sibiu de 769 µg/m3.

Valorile medii spun altceva

Precizăm că cifrele menţionate nu reprezintă valori medii, ci vârfuri înregistrate în cea mai poluată zi din an. În aceeaşi hartă a Universităţii Berkley, valorile medii ale poluării aerului în Cluj-Napoca sunt sub 50 µg/m3, fiind cu mult sub poluarea din New Delhi , care trece de 200 µg/m3.

O posibilă explicaţie a valorii extrem de mari a poluării din Cluj-Napoca în ziua menţionată în harta publicată de New York Times pot fi zecile de incendii de la groapa de gunoi de la Pata Rât.



Două surse alternative Două surse alternative Uradmonitor şi Cluj-Napoca Pulse , arată că valorile medii de poluare depăşesc limita de siguranţă, dar maximele nu ajung în apropierea cifrelor menţionate în New York Times. Pe Uradmonitor, vineri, la ora 14.30, cea mai mare vlaoare de poluare se înregistra în cartierul Mănăştur şi era de 358 µg/m3, în zona centrală - 22 µg/m3, iar în cartierul Bună Ziua - 75 µg/m3.

Despre harta din New York Times

Pe site-ul realizat de cercetătorii din Berkley se precizează:

„Această hartă oferă informaţii aproape în timp real despre poluarea aerului cu particule cu diametrul mai mic de 2,5 microni (PM2.5). În condiţii tipice, PM2.5 este cea mai dăunătoare formă de poluare a aerului care poate fi prezentă, contribuind la boli de inimă, accident vascular cerebral, cancer pulmonar, infecţii respiratorii şi alte boli.

Datele prezentate aici au fost construite din mii de măsurători de staţii de suprafaţă din întreaga lume şi tind să fie la câteva ore în urmă în timp real. Datele staţiilor disponibile sunt interpolate folosind tehnici bazate pe sistemul Kriging pentru a crea o estimare continuă a condiţiilor de calitate a aerului. Procesul de interpolare este conceput pentru a uniformiza datele şi pentru a elimina o parte din zgomotul local, pentru a produce estimări pentru poluarea aerului mediu regional. Regiunile prezentate cu hashing orizontal / vertical au concentraţii de PM2,5 care au fost estimate pe baza observaţiilor PM10.

Indicatorii de sănătate şi descrierile calitative sunt incluse pe baza standardului american al EPA (AQI) pentru expunerea de 24 de ore.”

Rezultate contestate

Rezultatele publicate în New York Times au fost puse sub semnul întrebării de mai mulţi specialişti pe grupul de Facebook „Clujul civic”.

Sociologul Barbu Mateescu a contestat faptul că oraşul Cluj-Napoca ar fi mai poluat decât New Delhi, unul dintre cele mai poluate oraşe din lume. „Măsurătorile spun că lucrurile sunt mai rele decât cele mai poluate oraşe ale Chinei sau Indiei. Cert Clujul nu e Viena, unde realmente simţi cât de curat e aerul, dar ceva mi se pare un pic ciudat la măsurători. De fel nu arată aerul şi atmosfera în Cluj ca la oraşele foarte poluate ale planetei, faţă de care - conform cifrelor - ar fi şi mai rău.”

„Un articol din categoria fake news. Urmăriţi pe URADMonitor - sunt în Cluj câţiva senzori, situaţia nu este nici pe departe ca cea prezentată în articol, nici foarte liniştitoare”, a susţinut Nelu Mureşan.

Activistul de mediu Istvan Szakats susţine că şi conform altor surse - URADMonitor - limitele legale ale poluării sunt depăşite. El susţine că valori de 4-500 µg/m3 sunt mari având în vedere că legea 104/2011 prevede că valoarea limită zilnică este 50 µg/m3. ”Eu am văzut şi 800 µg/m3 la ambuteiajul de dimineaţa”, a precizat activistul.

„Sunt doar cele 4 staţii de monitorizare în tot orasul şi fiecare e cu alt scop”

Radu Mititean, preşedintele Clubului de Cicloturism Cluj, a susţinut că nici măsurătorile care arată în Cluj-Napoca „cel mai curat aer din România” nu sunt credibile:

„care e gradul de încredere în masuratori? la asa zisa dezbatere de asta vara autoritatile au recunoscut ca sunt doar cele 4 statii de monitorizare in tot orasul si fiecare e cu alt scop/ pt alta categorie de surse si in rest totul e doar o estimare pe baza unor modelari pe calculator, deci gradul real de relevanta e cu un semn cam gros de intrebare. nu exista nicio statie mobila. si sunt ani de zile in care unii parametri importanti nu s-au masurat deloc. asta nu poate fi o eroare, e clara intentia de a nu sti ce aer avem de fapt. altfel nu ar putea debita PRul Primariei gogomaniile cu aerul cel mai curat din Europa etc. poluarea se vede dealtfel in patologia la copii, nu o poti pacali uutans sa masori poluarea sau sa comunici rezultatele si nu ajuta nici sa le falsifici sau sa asmuti postacii de partid”.

„Ne minţim pe noi înşine şi nu măsurăm pe bune poluarea”

Deputatul Adrian Dohotaru crede că în Cluj-Napoca poluarea nu este măsurată suficient:



”Boc se lăuda că Clujul are cel mai bun aer din Europa, pentru că aşa arată un studiu internaţional. Un alt studiu citat de New York Times arată că Clujul are dintre cele mai mari probleme de poluare din România, dar şi din Europa, dar asta doar pe nişte indicatori maximi.

Problema nu e dacă avem cel mai bun aer din Europa, că nu avem, aşa cum nici Einstein nu a furat teoria relativităţii de la Eminescu. Nu cred că avem nici cel mai rău aer din ţară, dar cred cu tărie că ne minţim pe noi înşine şi nu măsurăm pe bune poluarea, cu doar patru staţii. Iar cu staţii prin campusuri verzi, ne minţim şi mai tare.

De aceea, propun câteva măsuri simple Primăriei, dar şi altele mai complexe:

1. Montaţi aparate de măsurare a calităţii aerului pe biciclete oferite de Primărie ca sa ştim situaţia în mai multe locuri din Cluj, în trafic.

2. Daţi mesaje clare, de pildă, pe toate autobuzele din Cluj, creative şi cât mai diferite, ca oamenii sa îşi lase maşinile acasă.

3. Investiţi masiv în transportul în comun şi în benzi dedicate, în infrastructură ciclistă, în coridoare pietonale.

4. Faceţi spaţii verzi cât cuprinde şi nu mai lăsaţi tăiate pădurile din preajma Clujului.

5. Un sfert din poluarea maşinilor vine de la mâzga lăsată în urmă, praful acela care se depune pe străzi. Curăţaţi mult mai bine străzile!”, crede parlamentarul.

