Chereji de la Untold îl desfiinţează pe Rafila: „Probabil situaţia asta de comentator de fotbal vă place! Fiindcă nu implica nici o responsabilitate!”

Redăm mai jos postarea lui Edy Chereji:

„Nu cred că a existat persoană mai expusă ca mine în timpul festivalului, având în vedere cu câtă lume stau eu de vorbă timp de 4 zile! Cei care veniţi la festival vedeţi asta. Dar m-am vaccinat şi uite că au trecut deja 3 săptămâni şi nu am avut nici o problemă. Ioana la fel! Părinţii mei care au fost 2 zile la festival, la fel, sunt ok! Stiu şi persoane care au mai tuşit, le-a mai curs nasul, i-a mai durut gâtul, dar sunt ok, au avut simptome de răceală normală. La fel ştiu oameni care s-au îmbolnăvit în alte colective, de la şcoală, sală, job, tren etc, dar sunt cu toţii ok. Pentru că sunt şi suntem vaccinaţi! Şi până la urmă, nu despre asta e vorba cu vaccinul? Ne vaccinăm ca în cazul în care ne infectăm să nu facem forme grave, ne vaccinăm că să ne trăim viaţă, nu ca să stăm izolaţi. Iar cine vrea să stea izolat, e dreptul lui. Fie că e vaccinat, fie că nu e vaccinat, nu e nimeni obligat să participe la evenimente, petreceri, teatru, film etc.

În schimb, Dl Alexandru Rafila a găsit explicaţia nivelului la care a ajuns pandemia în România. Noi, UNTOLD, suntem vinovaţi. Probabil, în mintea dlui, tot UNTOLD e de vină şi pentru că România e la coada Europei la vaccinare. Că vine valul 4 ştiam încă din vara. Dacă nu se ţinea Untold, nu mai aveam valul valul 4? Dvs dl Rafila arătaţi cu degetul către cei 70.000-80.000 de indivizi unici care au fost timp de 4 zile la UNTOLD, din care 75% au fost vaccinaţi (lucru dovedit prin scanarea TUTUROR Certificatelor Digitale Europene Covid) iar restul au fost testaţi în 28 de centre autorizate în toată ţara, de 2 ori în 4 zile, dar nu vedeţi nici un risc în cei 2,8 milioane de elevi care au început şcoala şi care nu sunt nici vaccinaţi şi nici testaţi, nici în cele 200.000 de cadre didactice care nu ştim nici dacă sunt vaccinate nici dacă sunt testate! Eu înţeleg strategia asta. Daţi cu manta că să loviţi mingea! Dar tare m-aş bucura să nu reducem totul la politică. Aşa că aş reveni la valul 4, pentru care ne-am pregătit din vară, că ne-aţi spus că vine. Vă întreb, în calitate mea de antrepenor român, de om care s-a chinuit să facă ceva în perioada asta, să se pregatesca pentru vremurile astea, să se zbată pentru un plan coerent pentru industria noastră, vă întreb pe Dvs în calitate de medic, specialist, fost reprezentant OMS şi de curând ales al poporului în Parlament: Dvs ce acţiuni concrete aţi făcut împotrivă valului 4? Aţi pornit cumva vreo campanie prin care convingeţi oamenii să se vaccineze? Aţi fost pe la televizor să ne prezentaţi o campanie făcută de Dvs şi să o tot susţineţi cu aceeaşi intensitate cu care constant că ne acuzaţi pe noi? Aţi avut vreo iniţiativă prin care să daţi tonul la vaccinare prin toate instituţiile statului şi să daţi un exemplu oamenilor de rand? V-aţi dus să convingeţi colegii de partid care conduc destinele atâtor sate să facă campanie pro-vaccinare, din casa în casa, aşa cum se obişnuieşte atunci când aveţi alegeri? V-aţi dat peste cap să convingeţi popii să se alăture demersului de vaccinare? Aţi convins macar 200 de colegi medici să se vaccineze şi să nu mai fie antivaccin? Şi macar încă vreo 200 de profesori… Dle Rafila, pe banii noştri, ai celor care plătim taxe şi impozite, despre astfel de proiecte mi-ar face placere să vă aud vorbind şi să vă văd luptând! Contribuim fiecare prin taxe plătite mă timp şi la leafa Dvs că să vă vedem cum faceţi acţiuni concrete, nu că să vă tot vedem la televizor aruncând petarde politice! Iar daca veţi face din acţiunile concrete pe care le-am enumerat mai sus, veţi fi de un real ajutor pentru ţoaţă lumea. Şi pentru cei care vin la UNTOLD şi pentru cei care nu vin. Altfel, atitudinea asta de apa sfinţită, în care doar ne atenţionaţi şi ne tot spuneţi cum ar putea să fie, dar nu faceţi nimic concret, nu ajuta la nimic! Noi macar ne-am asumat ceva concret, am făcut un model clar de masuri de siguranţă pentru evenimente, cele mai ample posibil, model care a ajuns să fie studiat şi analizat şi la nivel international şi am contribuit atât la stimularea vaccinării cât şi la stimularea testării (în cele 4 zile, din 60.000 de peste făcute în Romania, cam 23.000 au fost făcute doar de persoane care au venit la festival). Dvs ce aţi făcut concret Dle Rafila? Aşa cum Dvs vă daţi cu părerea despre cauza numărului de cazuri, aşa pot să îmi dau şi eu cu părerea şi să afirm că probabil situaţia asta de comentator de fotbal vă place! Fiindcă nu implica nici o responsabilitate! Staţi pe margine şi arătaţi cu degetul către oamenii care se chinuie să facă ceva, fară să vedem niste acţiuni din partea Dvs, cu rezultate concrete. Iar la mine la Cluj-Napoca este o vorba atunci când cineva are abordarea asta. Zice aşa: “e că patrunjelu-n supa; nici nu strica nici n-ajuta!”. Cei care v-au pus acolo unde sunteţi, clar aşteaptă mai mult din partea Dvs!”