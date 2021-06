Cafenea inspirată din serialul Friends, deschisă la Cluj-Napoca, din fonduri europene, de un tânăr cu deficienţe de vedere care a scris singur proiectul

Patru ani a aşteptat Lucian să-şi vadă visul de a avea propria cafenea, dar la final s-a dovedit că a meritat. Inspirat de un popular serial de televiziune, tânărul a reuşit pas cu pas să se apropie de obiectiv şi să-l îndeplinească.

„Visul meu a început în 2017 când l-am rugat pe tata să-mi cumpere un monitor mare, să mă uit şi eu la un serial despre colegii mei de facultate tot povesteau. E vorba de Friends. Şi uite aşa, în Friends era o cafenea unde personajele principale se apropiau tot mai mult şi deveneau din ce în de mai buni prieteni socializând în acea cafenea”, povesteşte Lucian.

Licenţiat în Asistenţă Socială şi cu un masterat în Economie Socială, ambele la Universitatea Babeş-Bolyai, tânărul originar din Iaşi spune că şi-a dorit o afacere în primul rând cu produse de foarte bune calitate.Pentru asta, nu a ezitat să se angajeze la un local din Cluj, unde a căpătat experienţă. Însă pentru că are deficienţe de vedere, calea sa nu a fost deloc una lină şi a trebuit să facă efort dublu.

Misiunea aproape imposibilă

„Am lucrat în România, am vrut să învăţ. Mi-a fost greu să mă angajez. Până când am zis că sunt dispus să lucrez gratis o lună nu m-a luat nimeni. În final am devenit barista”, rememorează Lucian Butnaru.

Foto Ştefan Lică

Şi pentru că ştie cum e să ai dizabilităţi şi să cauţi în zadar un loc de muncă, Lucian nu a ezitat să ezite şi persoane cu dizabilităţi. De altfel, la Cofeels , patru din cei cinci angajaţi au dizabilităţi.

„La noi lucrează persoane cu dizabilităţi, dar asta nu fiindcă aşa am vrut, ci aşa s-a nimerit. Cumva ei au ajuns aici datorită priceperii lor. De exemplu, colega mea Livia Tiron organizează evenimente în cafenea şi are experienţă în acest job. Ea a organizat evenimente de tip Cina pe întuneric, la Cluj. Eu mi-am dorit să lucrez cu oameni care se pricep. Mai e şi colegul Mihai Artenie, cu care am rezonat şi am empatizat. Mihai îşi dorea foarte mult să lucreze în domeniul ăsta, dar el nu a îndrăznit să spună că e dispus să lucreze gratis, aşa că i-a fost şi mai greu”, adaugă el.

Investiţie făcută din fonduri europene

Investiţia în Cofeels a fost de aproape 100.000 de euro, bani obţinuţi din fonduri europene. Ciu adevărat notabil este faptul că proiectul câştigat a fost scris chiar de Lucian.

„Investiţa se ridică la 460.000 de lei, aproape 100.000 de euro. E o investiţie nerembursabilă câştigată printr-un proiect european. Am reuşit să scriu un plan de afaceri doar cu feedback-ul prietenilor. A fost multă birocraţie, dar pentru banii respectivi a meritat”, a conchis tânărul.

Chiar dacă există în continuare riscul ca pandemia să lovească în afacerile din domeniul Horeca, Lucian Butnaru nu are emoţii. Spune că şi-a făcut bine temele şi e convins că afacerea sa va supravieţui oricât de greu îi va fi.

Foto Ştefan Lică