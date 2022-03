Băiatul cu chitara albastră. Angajaţii unui magazin au impresionat până la lacrimi o mamă din Ucraina: „You are all so good people here“

Muzicianul Mihnea Blidariu povesteşte, pe Facebook, întâmplarea emoţionantă:

„O mamă şi fiul ei au intrat azi (joi, 10 martie - n.r.) în magazinul de instrumente muzicale unde lucrez. Erau ucraineni din Odessa.

Mama zice „only look” (doar priveşte - n.r.), apoi îmi spune în engleză că băiatul nu a mai apucat să-şi ia chitara clasică când au fugit şi acum îi e dor şi de aceea au intrat, să se uite. Soţul, tatăl, a rămas în Odessa, să lupte.

Îmi vine o idee, vorbesc cu colegii şi ne decidem pe loc să contribuim toţi şi să-i facem o chitară cadou.

Îi spunem mamei, care se emoţionează foarte tare, mă îmbrăţişează şi zice „You are all so good people here” (sunteţi toţi oameni atât de buni aici-nr). Băiatului nu-i vine să creadă.



Apoi mama zice: „Now he can play with his teacher on the internet”. Cum adică? întreb.

Profesorul e şi el în Odessa, aşteptând lupta, iar acum - pentru că are o chitară - elevul îşi poate relua lecţiile. Cumva, viaţa continuă. Uneori, însă, e nevoie de ajutorul tuturor.

P.S. Şi-a ales o chitară albastră. #PeaceForUkraine”

La comentarii, cineva mărturiseşte că i-a văzut chiar, pe stradă, pe mama şi fiul ei, cu chitara albastră. „Felicitări, oameni sufletişti! Azi, în jur de 4, pe Str Horea, mi-a atras atenţia o frumoasă chitară albastră ţinuta de o mamă, alături de ea mergând un băiat. Ei au fost!“

