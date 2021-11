A rămas fără 10.000 de dolari în cont după ce a accesat un link validat de un angajat al băncii

De profesie psiholog, Daniela Boşca este director executiv al ONG-ului Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil. Ea are cont personal la ING şi administrează conturi ale asociaţiei deschise la aceeaşi bancă. În vara acestui an, a primit o serie de mesaje de la ING în care i se cerea să actualizeze datele de identificare, în caz contrar conturile îi vor fi blocate, asta în condiţiile în care, în 2020, banca i-a blocat conturile din acest motiv. „După ce am păţit-o cu ING-ul cu blocatul conturilor, am zis că e musai nevoie să reactualizez datele, deşi pe contul personal am făcut cu câteva săptămâni în urmă operaţiunea şi tot aşa şi pe conturile de job”, povesteşte clienta. Astfel, în momentul în care a primit pe mail - mesajul digital fiind semnat de o filială a ING - link-ul de acces către platforma Home Bank, Daniela a cerut on-line explicaţii suplimentare băncii, pentru a fi sigură că nu va fi victima unei escrocherii.



Un angajat al băncii i-a răspuns



,,Am reactualizat datele. Este cumva un spam?”, a trimis ea pe adresa de e-mail a unui angajat al băncii care este responsabil de conturile pe care le deţine ca persoană juridică la ING, ataşând şi mesajul primit. „Aţi actualizat datele pe Federaţie. Acest e-mail este pentru contul personal”, i-a scris angajatul băncii. „Cred că nu a citit cu atenţie. Dacă îmi spunea: „Fiţi atentă, că nu este în regulă”, eu nu accesam linkul”, povesteşte victima. Ea a introdus datele cerute într-o aplicaţie asemănătoare cu interfaţa de „Home Bank” a ING. „Dacă nu stăteam bine cu inima dispăreau toţi banii din cont. Mie îmi apare pe telefon când se fac transferuri şi am apucat să sun la bancă pentru a cere să-mi blocheze conturile”, spune clienta. În circa 10 -12 minute, au fost făcute două tranzacţii de pe contul ei, de câte 5.000 de dolari.



Criptomonede de 10.000 de dolari





Întrucât cele două tranzacţii erau „în aşteptare”, Daniela Boşca a cerut băncii să le anuleze, având în vedere că s-a petrecut o fraudă. „Practic, banii au fost folosiţi pentru achiziţionarea unor criptomonede, dar eu nu am cont pentru a primi astfel de valori, nu am primit vreo factură sau vreo chitanţă, nimic. Nici măcar nu am primit un cod de securitate pe telefon”, spune victima. Din august şi până la începutul lunii octombrie, ING a încercat să obţină returnarea banilor de la banca la care avea cont compania de unde s-au cumpărat criptomonede. „Disputele au fost respinse din nou prin intermediul băncii sale, fiind considerate invalide în conformitate cu regulamentul VISA: operaţiuni realizate cu succes şi servicii furnizate”, a primit răspunsul final Daniela Boşca. Astfel, instituţia bancară a considerat că, de fapt, tranzacţia a fost validă. „Incredibil cum se poate duce pe apa sâmbetei tot ce ai agonisit”, spune victima.

Reacţia ING Bank



ING i-a transmis că banca nu are nicio vină pentru pierderea suferită. „Prejudiciul dumneavoastră s-a produs în urma accesării respectivului link fraudulos, din componenţa mesajului de tip phishing, din data de 17 august 2021. Din păcate, însă, dumneavoastră nu aţi verificat cu atenţia necesară conţinutul, titlul şi expeditorul e-mail-ului”, se arată în răspunsul primit de clienta păgubită de la ING. „Accesând link-urile indicate în e-mailurile de tip phishing, dumneavoastră aţi introdus pe platformele respective datele de logare în aplicaţia Home’Bank, respectiv Elementele de securitate (user şi parola), astfel încât tranzacţiile contestate au putut fi aprobate prin mediul de securitate 3D Secure”, au mai explicat angajaţii băncii.

Într-un răspuns pentru „Adevărul”, ING a susţinut că dosarul Danielei Boşca este în curs de soluţionare, banca neluând încă o decizie. Întrebaţi fiind despre faptul că un angajat al băncii i-a spus clientei că mailul primit nu era un „spam”, oficialii băncii au preferat să nu comenteze, invocând GDPR.

Banca a fost acţionată în judecată săptămâna trecută. „Vom cere recuperarea prejudiciului, deoarece clienta noastră a primit un răspuns oficial de la un angajat al băncii care i-a spus că totul este în regulă”, a precizat avocatul victimei, Adrian Cuculis.

Vă recomandăm să mai citiţi: