Top 3 cele mai sănătoase condimente. Mirodeniile care previn îmbolnăvirile, ce substanţe conţin şi cum acţionează

Turmericul este un condiment folosit din cele mai vechi timpuri în medicina tradiţională chineză şi indiană, iar în prezent proprietăţile sale vindecătoare sunt studiate de specialiştii din întreaga lume. Este unul dintre alimentele cele mai puternice pentru menţinerea unui ficat sănătos, ajută la regenerarea celulelor hepatice deteriorate.



“Protector gastro-intestinal şi puternic antiinflamator, poate ameliora tulburările digestive, durerea cauzată de gastrită şi alte inflamaţii ale intestinului, reduce starea de greaţă şi este un adevărat factor de protecţie pentru stomac şi ficat. De asemenea, turmericul ajută la tratarea problemelor circulatorii şi, prin urmare, reduce riscul de accident vascular cerebral şi atac de cord. Curcumina reduce colesterolul din sânge şi este un adevărat aliat împotriva îmbătrânirii celulare şi are un efect preventiv în apariţia anumitor tipuri de cancer. În plus, are un rol important în prevenirea bolii Alzheimer”, explică dr. Denisa Zaharia, medic de familie.

Antiinflamator şi antioxidant

Ghimbirul reprezintă un remediu natural pentru o stare optimă de sănătate. Acesta este cunoscut pentru proprietăţile antioxidante şi antiinflamatorii, ajutând astfel la prevenirea cancerului, a bolilor digestive şi de inimă. Testele clinice şi de laborator au descoperit că ghimbirul conţine fitochimicale care au efecte anti-cancer.



Proprietăţile antiinflamatoare ale ghimbirului fac ca această plantă puternică să lupte într-un mod eficient împotriva durerilor de cap cronice.



Iată de ce ghimbirul este primul “ingredient” al trusei de ajutor pe care trebuie să o ai la tine atunci când călătoreşti, lucrezi sau iei parte la o activitate care ţi-ar putea declanşa o durere de cap. Se pare că ghimbirul poate reduce inflamaţia din organism într-un mod similar aspirinei sau ibuprofenului.

Rozmarinul vindecă infecţiile gastro-intestinale

Rozmarinul acţionează ca tonic hepatic şi stimulează secreţia biliară. Infuzia de rozmarin tratează eficient diskinezia biliară şi stimulează digestia. De asemenea, rozmarinul are un rol foarte important la vindecarea infecţiilor gastro-intestinale.



Un extraordinar antiseptic, rozmarinul a fost folosit pentru purificarea aerului până în secolul XX în spitalele din Europa, prin arderea de crenguţe. Proprietăţile binefăcătoare ale plantei sunt date de diferite tipuri de antioxidanţi pe care le conţine. Planta este foarte de bogată în vitamine din complexul B, cantităţi importante de vitamina A şi vitamina C.

“Rozmarinul este un remediu consacrat în afecţiunile cardio-vasculare, ale sistemului nervos, combate cu succes durerile cauzate de reumatism şi artrită, are proprietăţi diuretice, îmbunătăţeşte memoria şi capacitatea de concentrare”, spune medicul. De aceea, rozmarinul se numără printre puţinele plante psiho-stabilizante cunoscute de medicina naturii. În plus, terapia cu rozmarin contribuie la evacuarea bilei, stimulează secreţia gastrică, reduce balonările, tratează frigiditatea şi impotenţa (în egală măsură) şi creşte tonusul psihic.

