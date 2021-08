Sezonul pepenilor, cel mai vândut fruct al verii. Sfaturi de la fermieri: cum alegem unul copt prin testul sunetului

Pepeni pentru toate gusturile FOTO I:S.

„E unul dintre cele mai bune soiuri pe care le cultivăm. Nici nu e nevoie să le facem dop pentru că sunt sigură de calitatea lor”, spune Georgeta Achim, 51 de ani.





Femeia, alături de soţul său, are o mică afacere de familie din anul 1993. Ştie toate secretele cultivării şi creşterii pepenilor, iar clienţii fideli o găsesc an de an în piaţa Orizont.

Într-un an bun, familia Achim scoate la vânzare aproximativ 50 de tone de pepeni de pe cele 2 hectare pe care le cultivă. În acest an însă producţia a fost mai mică din cauza ploilor.





„Într-un an excelent avem aproximativ 50 de tone de pepeni, acum însă recolta a fost afectată de vremea nefavorabilă. Ploile vin cu multe boli pentru plante, iar noi trebuie să ne adaptăm. Aşa e în agricultură, e loterie. Nu ştii ce te aşteaptă”, explică Nelu Achim.

Din luna iunie şi până la 1 septembrie, în fiecare an, familia Achim vinde pepeni. Afacerea este una profitabilă, deşi costurile sunt ridicate. La tarabă vinde Georgeta, iar noaptea marfa este păzită de un om de încredere. Costurile ajung şi la 2.000 de lei pe lună, inclusiv închirierea spaţiului pentru comercializare.

Solul nisipos , unul dintre secrete

Secretul pepenilor gustoşi îl reprezintă solul nisipos, dar şi plantele din cele mai bune soiuri cultivate cu grijă. „Este muncă multă, dar ne-am obişnuit. Când am decis să intrăm în agricultură, în urmă cu 28 de ani, am ştiut ce ne aşteaptă. Nimic nu se face cât ai clipi, mai ales munca la câmp. Este dificil, dar avem experienţă. Nouă chiar ne place ceea ce facem”, spun fermierii.

Marfa este transportată la Călăraşi de Nelu Achim, iar soţia sa vinde în piaţă. Soiurile pe care le cultivă în satul Brâncoveni, comuna Dragalina, sunt Mirssini Sorento şi Pata Neagră, la pepenii verzi, iar Chihlimbar, la cei galbeni.

Georgeta Achim vinde pepeni în piata Orizont FOTO I.S.

„Soiul Sorento este numărul 1 în România, face parte din categoria pepenilor timpurii, care combină calitatea excelentă a fructelor cu producţia mare la hectar. Ca şi aspect exterior are dungi de culoare verde închis. Coaja este foarte subţire, iar miezul este atrăgător, colorat în roşu închis. Are gust dulce plăcut, iar miezul este crocant, zemos şi se topeşte în gură. De asemenea, conţine un nivel ridicat de zahăr, iar la maturitate, cele mai mare pepepe ajunge la 18-20 de kilograme. La soiul Pata Neagră, pepenii sunt de forma sferică cu suprafaţa netedă, de culoare verde foarte închis. Greutatea medie este de 6-8 kg. Pulpa este de culoare roşu intens, crocantă şi foarte dulce, sâmburii sunt puţini şi au dimensiuni mici”, spune Georgeta Achim.

Ponturi pentru clienţi

Pentru a şti ce fel de pepene să alegem atunci când îl cumpărăm, producătorii au mai multe ponturi pentru clienţi.” Coaja trebuie să fie lucioasă. Forma regulată înseamnă că e miezul plin, formele neregulate înseamnă că s-ar putea să fie seci în interior.

Pepeni dulci şi aromaţi FOTO I.S.

Să nu uitam de greutate. Dacă e mare dar uşor ar putea însemna că a trecut mult timp de când a fost cules şi nu e proaspăt”, spune Georgeta Achim.

Metoda dopului pare cea mai sigură, însă unii comercianţi scot exact miezul fructului, iar doctorii spun că nu trebuie tăiat în piaţă, pe tarabă. Alţii merg la noroc şi cumpără lubeniţa fără niciun test.

Ce indică pata galbenă

O pată galbenă pe coaja înseamnă că pepenele a stat suficient timp pe pământ ca să se coacă, iar codiţa prin care a fost legat de vrej ar trebui să fie uscată, de culoare maronie. Dacă e verde înseamnă din nou că a fost cules prea repede şi şansele să fie necopt sunt mari.

Taraba cu pepeni FOTO I.S.

După probele vizuale, cei mai mulţi apelează la testul sunetului. Dacă sună a gol, şansele să fie copt sunt mari. Atenţie! Doctorii ne mai recomandă să nu cumpărăm pepeni din locuri insalubre, pentru că pot fi contaminaţi cu germeni periculoşi, iar acasă, neapărat să spălăm pepenii înainte să îi tăiem, altfel praful şi mizeria de pe coajă pot ajunge în miez.





Pe perioada verii pepenii sunt o metodă perfectă de hidratare, spun nutriţioniştii. Conţin 90% apă, aşa că nu dăunează cu nimic.

Cum faci testul sunetului

„În cazul in care nu vrei să-i faci dop pentru a-l gusta, există alte metode prin care poţi să alegi cel mai copt pepene. Una dintre cele mai populare metode de a verifica dacă un pepene este copt este testul sunetului. Când baţi în coaja unui pepene copt trebuie să se auda un fel de ecou, sunetul să dea impresia de elasticitate. De asemenea, un pepene copt va scoate un pârâit atunci când apeşi cu putere pe el. De obicei, pepenii care pârâie atunci cand aplici presiune pe ei sunt şi cei care se crapă atunci când bagi cuţitul în ei. Iar ăsta este un semn foarte bun că pepenele e copt şi dulce”, spun fermierii.

Cu doi lei kilogramul se vând pepenii verzi româneşti FOTO I.S.

Ce spune mărimea unui harbuz

Alegerea unui pepene bun se face şi după mărime şi greutate. Un pepene care este copt va avea o greutate mai mare, chiar dacă pare mai mic decât alţi pepeni. Având în vedere că pepenii sunt 90% apă, un pepene care e greu pentru dimensiunea pe care o are va conţine o cantitate mai mare de apă, un indicator foarte bun că nu este sec în interior (adica copţi dar vechi, trecuţi).





Pepenii trecuţi au acel miez sec, făinos, drept urmare sunt mult mai uşori, chiar dacă au o dimensiune mare.

