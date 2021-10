Scandal pe bani publici între Primăria Călăraşi şi un inginer pensionar. Mărul discordiei: o machetă a urbei

Titus Cristescu, de 77 de ani, fost pilot la Tarom, a cheltuit peste 30.000 de lei pentru macheta cu clădiri în miniatură dinainte de cel de-al Doilea Război Mondial, proiect care a fost demarat cu acordul autorităţilor locale.

Deşi lucrarea a fost gata, aceasta a fost expusă doar de două ori la Călăraşi, la Muzeul Dunării de Jos şi în foaierul Consiliului Judeţean, invocându-se lipsa de spaţiu.

„Aşa am convenit cu Primăria, iar la discuţii au fost prezente mai multe persoane din cadrul instituţiei. Eu să comand materiale, să realizez proiectul, iar dânşii ar fi trebuit să deconteze, pe baza facturilor pe care le deţin. Între timp m-am resemnat, am văzut că lucrurile trenează, deşi anul trecut a existat un proiect de hotărâre de Consiliu Local care a fost aprobat şi prin care s-au prins în buget banii pentru această machetă. Acum Primăria vine şi spune că nu există o ofertă scrisă din partea mea prin care proiectul la care am lucrat să fie finanţat. Dar aceste documente pe care le deţin ce sunt?”, se întreabă dezamăgit pensionarul.

Deşi a primit asigurări din partea autorităţilor că va fi sprijinit financiar, lucrurile au stat exact pe dos. Nimeni nu a decontat niciun leu, iar ca să ducă mai departe proiectul, Titus Cristescu a împrumutat bani de la bancă. Peste 30.000 de lei. O parte a lucrărilor a fost finanţată de un sponsor local cu 15.000 de lei, în ideea de a duce mai departe proiectul care urmă să aibă succes.

Acum inginerul Cristescu a prezentat copii după expunerea de motive care a stat la baza hotărârii de Consiliu Local din ianuarie 2020 şi care face referire la macheta mult disputată, dorind să afle unde şi de ce s-au blocat lucrurile.

Titus Cristescu a gândit această reproducere a oraşului vechi ca pe o machetă, pentru a-i da viaţă, având sute de pietoni, muncitori, gospodine, clienţi şi ospătari care servesc la terase, arbori diferiţi, trăsuri şi căruţe, toate la scara de 1/100, adăugând la acestea iluminatul interior al clădirilor, dar şi cel stradal, identic cu cel care a fost odată.





Pentru amplasarea acestei machete, domnul Cristescu a venit şi cu o propunere: realizarea în spaţiul din faţa Muzeului Municipal(vechea clădire a Primăriei) a unei piramide din sticlă, care s-ar fi constituit într-o anexă a muzeului Municipal şi ar fi devenit un puternic obiectiv turistic şi cultural, se arată în Expunerea de motive, întocmită de ec. Nicolae Dragu, actualul viceprimar al Călăraşiului.



Cererea, rămasă neonorată

De asemenea, inginerul Cristescu a înregistrat o cerere la Primărie pe 3 martie 2020 prin care solicita virarea sumei aprobate (50.000 de lei prinşi în bugetul Primăriei pentru trimestrul I al anului 2020) în contul său pentru a putea finaliza şi preda lucrarea. „Timpul este destul de întârziat şi cred că înţelegeţi urgenţa”, menţiona pensionarul la acea dată.

Cererea adresată Primăriei de către Titus Cristescu pentru virarea sumei aprobate în şedinţă de Consiliu Local FOTO Arh.pers.T.C.

Acum, acesta spune că nu-şi doreşte să intre în conflict cu nimeni, ci doar solicită banii pentru macheta de 30 de metri pătraţi pe care a realizat-o.





„Încă o dată spun acest lucru: există facturi şi pot dovedi cu hârtii până la ultimul leu costul materialelor pe care le-am folosit, eu nu cer manoperă. A fost plăcerea mea, pasiunea mea, însă mă deranjează indiferenţa cu care am fost tratat”, explică Titus Cristescu.

Extras din Expunerea de motive FOTO Arh.pers.T.C.

Tot în expunerea de motive se propune includerea în bugetul primăriei Călăraşi pe anul 2020 a sumei de 85.000 de lei pentru finalizarea acestui proiect de mare interes şi cu potenţial turistic excepţional pentru municipiul de pe malul Borcei.





Realizată parţial, pe baza hărţilor vechi şi a fotografiilor cercetate la Arhivele Naţionale Călăraşi, în arhivele unor instituţii, dar şi în colecţiile unor colecţionari locali, lucrarea a fost expusă parţial în holul de la intrare al Centrului Cultural, apoi în holul mare al Muzeului Dunării de Jos.

În prezent, din cauza dimensiunilor considerabile, macheta a fost dezafectată şi se află acasă la inginerul Cristescu. Ar durat câteva luni să o reasambleze şi să refacă toate circuitele electrice.





Primăria Călăraşi nu a comentat deocamdată acuzaţiile făcute de inginerul pensionar.

Vă mai recomandăm şi: