Primarul municipiului Slobozia, la discuţii cu autorităţile de pe malul Borcei

Candidatul PNL la funcţia de primar al municipiului Slobozia, Dragoş Soare, a câştigat cursa electorală în septembrie 2020, la o diferenţă de 112 voturi faţă de primarul în funcţie, social-democratul Alexandru Potor.

"Dragii mei, am câştigat! Nu am câştigat eu, am câştigat cu toţii. Este victoria oamenilor care au avut încredere în mine, care m-au susţinut de când mi-am propus să candidez şi care m-au votat crezând cu adevărat în şansa unică pe care am avut-o la Slobozia! A fost o bătălie dură, dar am demonstrat că sepoate să facem o schimbare şi în Slobozia! Vă mulţumesc şi vă asigur că veţi avea întotdeauna un partener în mine", a scris Dragoş Soare pe contul său de Facebook.