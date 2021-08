Primarul din Călăraşi, despre digitalizarea administraţiei publice: Avem planuri mari

Conferinţa naţională cu tema “Digitalizarea fluxurilor de lucru în administraţia publică locală” a fost un eveniment organizat de Integrisoft Solutions, furnizor de aplicaţii software cu o vastă experienţă în administraţia publică locală.

"Încă din perioada 2012-2016, când am ocupat una din funcţiile de viceprimar, am realizat potenţialul dezvoltării primilor paşi în direcţia digitalizării. Am conştientizat faptul că aveam şansa de a face pionierat şi de a fi cu un pas înainte în tot ceea ce înseamnă fluxul de lucru într-o instituţie.

Cu ajutorul echipei de la Integrisoft a fost creat un set de instrumente menite să ajute Executivul Primăriei Călăraşi în activitatea de conducere, prin implementarea unui sistem informatic apt să optimizeze funcţionarea tuturor structurilor organizatorice, pe toate nivelurile, sprijinind astfel transformările din cadrul instituţiei.

Informaţiile din aplicaţiile care au fost instalate utilizează nomenclatoare comune de persoane, adrese, utilizatori şi alte elemente de interes comun între departamente. Cu o tehnologie web la bază, acestea maximizează posibilitatea de acces şi minimizează efortul de administrare", a explicat primarul Călăraşiului, Marius Dulce, prezent la dezbateri.

La Călăraşi au fost implementate mecanisme integrate pentru oferirea unor servicii online de informare sau plată către contribuabili şi în curând va putea fi funcţională şi partea de acces de pe mobil. "Avem planuri mari, suntem încrezători că avem alături profesionişti care ne asistă atât la implementare, cât şi în susţinerea colegilor colegilor cu privire la asimilarea noilor instrumente de lucru. Avem un partener de drum, echipa de la Integrisoft, care păşeşte alături de noi, în fiecare etapă a proiectelor", a precizat edilul.

Vă mai recomandăm şi: