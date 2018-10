Petre Daea, ministrul Agriculturii: Pe câmp se vede că toate culturile arată bine

"De la acest microfon vreau să aduc respect pentru făuritorii de hrană din România. Cei care ieri, azi şi mâine lucrează în câmp, în spaţiile zootehnice, în unităţi de prelucrare, lucrează peste tot pentru a ne asigura hrana şi să-şi contureze câştigul după o muncă extraordinară pe care o desfăşoară. Deşi sunt culegător de metafore şi mă îndeamnă mintea pe acest drum, nu am găsit o metaforă mai frumoasă decât cea găsită de către organizatorii acestui eveniment, şi anume 'Sol fertil pentru creşterea economică a României'. Fermierii români s-au mobilat din punct de vedere tehnic, şi-au însuşit temeinic tehnologiile, au progresat, iar perioada pe care am parcurs-o de la integrarea în Uniunea Europeană a fost o perioadă fertilă pentru ţară", a spus Daea.

Ministrul susţine că acest lucru se poate constata "fie prin cifrele pe care dvs le prezentaţi, fie din ceea ce se vede în câmp şi ceea ce se simte pe piaţă".

"Pe câmp se vede că toate culturile pe care fermierii le aşează în spaţiul de lucru pe un asolament, pe care îl gândesc, arată bine din punct de vedere al densităţii, dar şi al calităţii. Anul acesta ne-am confruntat cu lipsa de precipitaţii de la începutul verii, pentru că primăvară n-am avut. Lipsa de precipitaţii a dat de furcă fermierilor, pentru că mai toate culturile înfiinţate în această primăvară nu au răsărit sau n-au avut uniformitate", a explicat şeful de la Agricultură.

Producţii mari la grâu, orz şi orzoaica

Potrivit ministrului Agriculturii, anticipaţiile privind cultura de grâu au fost confirmate, dar cifrele vor fi anunţate exact după ce "ultimul kilogram va fi recoltat".

"Am spus la un moment dat că anul acesta vom avea mai mult spic decât pai şi această observaţie a agronomului Daea a fost confirmată. Anul trecut, am a avut o talie mai înaltă, anul acesta o talie mai scurtă, mai puţine paie, dar mai multe seminţe. Drept urmare, anul acesta s-au realizat peste 10,2 milioane de tone de grâu. Grâul, orzul şi orzoaica au fost cele trei culturi care au avut producţie mai mare în acest an faţă de anul trecut. Nu voi da niciun fel de cifră până nu se recoltează şi ultimul kilogram şi este depozitat. Pe data 16 (octombrie, n.r.), minutul 1, vom da drumul la subvenţii. Mulţi spun că banii de la Uniunea Europeană se aduc uşor. I-aş ruga pe cei care afirmă acest lucru, să vină în minister să vadă ce eforturi mari se fac pentru aceşti bani", a menţionat ministrul Agriculturii.

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, participă, luni, la evenimentul organizat de Ziarul Financiar, intitulat "Agricultura, sol fertil pentru dezvoltarea economică a României".