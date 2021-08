Păţania unui şofer pe „Drumul morţii”: Să mergi legal înseamnă că o cauţi cu lumânarea, am rămas şocat

Tot ce şi-a dorit a fost să ajungă întreg la destinaţie, după păţania pe Drumul morţii, aşa cum este denumită şoseaua care leagă Capitala de Moldova. Aici au loc accidente cumplite, ultimul fiind înregistrat pe 25 iulie, când 7 persoane au murit pe loc.

Iată ce mesaj a postat şoferul îngrozit pe pagina sa de socializare:

Pe data de 31 iulie am intrat în România pe la vama Petea. Am părăsit autostrada cam la 50 km de frontiera României. De la vama Petea, cu o oprire de 4 zile în Maramureş, am venit la Constanţa.

Din Maramureş până la Constanţa m-am încumetat să vin prin Mestecăniş-Suceava şi apoi pe celebrul E85 până la Râmnicu Sărat. Am rămas şocat. Am ajuns în punctul în care tot ce mi-am dorit a fost să ajung întreg la Constanâa.

De la intrarea în România până la Constanţa am făcut mai bine de 1.000 km pe drumuri naţionale, fără autostradă. Este cumplit. Nimeni nu respectă nimic, nu exista poliţie, pe multe porţiuni de drum nu există asfalt, indicatoare s.a.m.d. Totul este un fel de Vest Sălbatic, în care fiecare face ce vrea, nimeni nu este tras la răspundere, scapă cine poate.

Să ai "tupeul" să respecţi restricţii de viteză, viteza în localitate......la un moment dat, pe E85, am renunţat. Am renunţat pt că eram convins că, ori cineva mă va bloca şi mă va lua la bătaie ori un TIR sau un alt vehicul efectiv dă peste mine.

De la Suceava până la Râmnicu Sărat, pe E85, nu am văzut picior de poliţist, fiecare merge cum îl taie capul, nu există Cod Rutier, nu "există" viteză legală, nu "există" linie continuă, nu "există" sens de mers.

În Maramureş, în Ardeal şoferii sunt un pic mai "omenoşi", foarte rar te agresează în trafic, când poate, fiecare taie linia continuă pt ca tu mergi cu 50km/h în localitate sau unde este limitare, dar te lasă în pace.

Pe E85 să mergi legal înseamnă că o cauţi cu lumânarea. Nu există nicio autoritate, nici picior de poliţist , nu există lege.

Îmi programasem ca la iarnă sa vizitez Bucovina, am renunţat. Nu mai am "curajul" să merg pe drumuri naţionale mai mult de 150 de km.

Concluzia mea:

Autorităţile, statul aprobă tacit tot ce se întâmplă pe şoselele din România, aprobă tacit toţi morţii din accidente pt că nu vezi picior de poliţist, de autoritate pe soselele din România.

Păcat. Avem o ţară aşa frumoasă. dar trebuie să-ţi rişti viaţa pe şosele ca să o vezi.

Eu nu sunt dispus la aşa ceva.

Renume trist

Până va fi gata autostrada promisă, singura legătură între Capitală şi judeţele din nordul Moldovei este drumul european E 85,sau DN 2, care a căpătat un renume trist din cauza numărului mare de accidente rutiere. În România, DN2 E85 se întinde de la Siret, prin Suceava, Fălticeni, Roman, Bacău, Adjud, Focşani, Râmnicu Sărat, Buzău, Urziceni, Bucureşti, până la Giurgiu. Drumul european E85 face legătura între Bucureşti şi zona Moldovei. este un drum european, care traversează Europa de la nord la sud, de la portul Klaipėda, Lituania de la Marea Baltică, până în oraşul Alexandroupolis din Grecia, la Marea Egee. Drumul traversează Lituania, vestul Belarusului, nord-vestul Ucrainei, estul României şi Bulgaria, trecând Dunărea pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse.

Vă mai recomandăm şi: