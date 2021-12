„Maternitatea umilinţei” din Olteniţa va fi refăcută cu banii comunităţii. Peste 400.000 de euro strânşi în doar şase zile VIDEO

Prin intermediul Asociaţiei „La primul Bebe”, părinţii au reuşit să strângă, în câteva zile, peste 412.000 euro, pentru modernizarea unităţii sanitare . Pe 21 noiembrie, Asociaţia „La Primul Bebe” a dat startul celei de-a doua campanii umanitare a acestui an, cu speranţa că va reuşi din nou, umăr lângă umăr, să schimbe în bine viaţa mamelor de lângă noi. De data aceasta, oamenii de bine şi-au unit forţele pentru Maternitatea din Olteniţa, prima din ţară care va fi reabilitată cu bani de la comunitate.

Locul unde femeile îşi aduc pe lume copiii arată groaznic: aparatură învechită, saltele uzate pe paturi, pereţi scorojiţi care stau să cadă, instalaţii sanitare defecte. În doar câteva zile, 17.564 de părinţi ai comunităţii La Primul Bebe au reuşit să strângă peste 412.000 euro, bani care vor fi investiţi în reabilitare. Managerul spitalului din Olteniţa, dr.Claudiu Cocoşilă, a transmis mulţumiri tuturor celor care au contribuit la această campanie umanitară: „Suma strânsă dovedeşte că răutatea a fost învinsă de omenie. Umăr la umăr schimbăm România, respect!”, a spus medicul.

Peste 17.000 de oameni cu suflet

De 1 Decembrie, părinţii asociaţiei au spus „Stop, Umilinţă!” pentru mamele şi copiii din România, anunţând că împreună au strâns, în doar şase zile, 412.000 euro. Bani care vor renova şi vor dota maternitatea din Olteniţa, din judeţul Călăraşi. „17.564 de părinţi au stat umăr lângă umăr. A fost cea mai mare sumă strânsă de comunitatea noastră într-o campanie umanitară din licitaţii, respectiv 402.000 euro, restul de 10.000 de euro fiind obţinuţi de echipa noastră din sponsorizări. Acest gest este micul nostru cadou pentru România care ne suportă zi de zi în casa ei.

Va repara această renovare un sistem în cădere liberă? Nicidecum. “Tot noi să facem? E doar o picătură într-un ocean. Nu se va schimba nimic. Nu este treaba noastră să renovăm spitale!”. Auzim asta des, şi da, poate că este adevărat. Doar că, în timp ce aşteptăm să facă alţii, nouă ne mor copiii şi mamele în spitale”, spune Atena Boca, fondatoarea Asociaţiei La Primul Bebe

Maternitatea Olteniţa este prima care va fi renovată cu sprijinul comunităţii. Până acum, asociaţia a dotat maternităţi din Bucureşti, Iaşi, Sibiu, Cluj, Galaţi, Braşov, Ploieşti cu aparatură necesară şi a renovat secţii de Pediatrie şi Neonatologie. Peste 2.800.000 euro a investit asociaţia, prin proiectele sale în sistemul de sănătate, în ultimii ani.

Un loc uitat de lume

„Maternitatea din Olteniţa este prima maternitate pe care noi, părinţii La Primul Bebe, o vom renova, iarşi acesta este un mare motiv de bucurie. Până acum, am dotat maternităţi cu aparatura necesară, însă nu am renovat niciuna. În ciuda felului în care maternitatea arată, aici am găsit medici faini şi dornici de schimbare ", a transmis Atena Boca.

Conform asociaţiei, ca să poată renova maternitatea din Olteniţa cu tot ce înseamnă instalaţii electrice şi sanitare, pereţi, PVC de uz medical şi mobilier nou, La Primul Bebe şi-a propus să strângă în această campanie 285.000 euro. Rezultatul a fost însă peşte aşteptări. „Orice sumă care va fi strânsă peste acest prag o vom îndrepta spre aparatura necesară maternităţii.

Avem, în prezent, o listă de aparatură care depăşeşte 40.000 de euro şi cu ajutorul căreia viaţa mamelor şi a bebeluşilor va fi în mai puţin pericol. Aici femeile în travaliu împart un monitor fetal vechi, cu care medicii aleargă de la una la alta. Asta dacă au norocul să ajungă şi la ele în timp util. În această campanie vrem să ducem implicarea mamelor La Primul Bebe într-un loc uitat de lume, spre care nimeni nu îşi întoarce privirea acum şi nici nu o va face în viitor", transmit reprezentanţii Asociaţiei.

Ca un animal dus la tăiere

O filmare în maternitatea din Olteniţa, realizată de asociaţie, vorbeşte de la sine despre cât de dezumanizant poate fi să treci pragul unităţii medicale. „Să naşti aici, în aceste condiţii, nu poate însemna decât umilinţă. „Atât eşti, atât meriţi, atât merită copilul tău” le şoptesc pereţii scorojiţi, mesele de naşteri ruginite şi mobilierul aproape distrus, mamelor care nu au alternativă. Ne dorim mult să readucem la viaţă această maternitate, să o umanizăm, să o facem atractivă pentru medicii care aleg să fugă de ea din cauza stării în care se află. Suntem siguri că se va întâmpla ca la Pediatria de la Moreni, unde, odată ce am renovat-o, medici tineri, chiar din Bucureşti, au decis să se angajeze acolo. Dar şi mai mult ne dorim ca nicio mamă care îi calcă pragul să nu se mai simtă ca un animal dus la tăiere, ci demnă şi respectată”, a explicat fondatoarea Asociaţiei La Primul Bebe.

