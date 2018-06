Lecţii de autoapărare care-ţi pot salva viaţa, predate gratis de un mare maestru. Cum anihilezi un atacator într-o secundă

Tânărul Lazăr Iordaceh, care ţine antrenamente la Casa de Cultură din Constanţa, învăţându-şi elevii cum să îşi cunoască limitele, să-şi dezvolte puterile interioare şi să se concentreze la maximum, spune că este îngrozit de faptele cu violenţă care se petrec la tot pasul. Pentru a-i învăţa pe oameni cum să se apere, pe 30 iunie şi 1 iulie va organiza două cursuri la Constanţa. Primul are loc în parcul Tăbăcărie, în zona carturilor, şi începe la ora 17.30, iar cel de-al doilea este programat pe faleza cazinoului din Constanţa.

“Este important să cunoaştem strictul necesar în materie de autoapărare. Eu sunt îngrozit când văd violenţă peste tot, de la cei mai mici copii de şcoală, până la vârstnici. Am decis într-un final să ies în public pentru a împărtăşi cunoştinţele mele în arte marţiale şi autoapărare cu toţi cei care doresc, dar şi să lupt pentru combaterea violenţei, care, în ultima vreme a pus stăpânire peste tot.

Prin urmare, Şcoala de Tae Chun Do Constanţa organizează seminarul de autoapărare militară , sport şi combaterea violenţei stradale în perioada 30 iunie - 1 iulie. După cele două ore şi jumătate de antrenamente toţi participanţii vor alerga în formatie prin parc si vor purta pancarde cu mesajul Lupt împotriva violenţie şi a drogurilor. Doar în acest mod putem atrage atenţia cât de important este să cunoaştem câteva metode de autoapărare”, explică tânărul. Prin urmare, Şcoala de Tae Chun Do Constanţa organizează seminarul de autoapărare militară , sport şi combaterea violenţei stradale în perioada 30 iunie - 1 iulie. După cele două ore şi jumătate de antrenamente toţi participanţii vor alerga în formatie prin parc si vor purta pancarde cu mesajul Lupt împotriva violenţie şi a drogurilor. Doar în acest mod putem atrage atenţia cât de important este să cunoaştem câteva metode de autoapărare”, explică tânărul.

“Noi nu îi învăţăm să se bată”

Concret, în cele două ore şi jumătate de cursuri, Lazăr Iordache, alături de doi asistenţi, foşti elevi, practicanţi şi ei de arte marţiale, îi vor învăţa pe oameni cum să-şi imobilizeze adversarul. „Noi nu îi învăţăm să se bată, ci, cu concentrare şi atenţie, să se poată apară în cazul unui atac. Autoapărarea înseamnă imobilizarea adversarului , nu neapărat lovirea. Şi o zgârietură cu unghiile, dacă ştim anumite puncte vitale, ne poate salva viaţa. Dar în cazurile în care suntem nevoiţi să lovim, atunci când avem un adversar mai puternic , primul punct este zona inghinală , al doilea genunchi , plexul solar, urmat de gât, ochi , ureche , între ochi, ficat , inima. Tehnici si procedee sunt sute de mii , acum cel care se apără aplică, în funcţie de situaţie ceea ce stăpâneşte mai bine”, explică Lazăr Iordache.

Este nevoie de sponsori

La acest seminar pot participa atât cluburi sportive de arte marţiale şi alte ramuri sportive, dar si persoane fizice: copii , adulţi. Pentru detalii şi înscrieri, doritorii pot suna la nr de telefon: 0767964416.

Pentru ca un astfel de eveniment să poate fi desfăşurat public, tânărul din Feteşti caută parteneri, sponsori care să-i fie aproape. Spune că a găsit înţelegere la autorităţile din Constanţa pentru a obţine autorizaţie pentru organizarea seminarului, iar acum poartă discuţii pentru aducerea în ţară a maestrului în arte marţiale din Coreea de Sud, pe 23 august. “ La invitaţia mea, maestrul Jin Kim, în vârstă de 70 de ani, va veni pentru 5 zile la Constanţa. Este nevoie de sponsori pentru a asigura cazare, transport şi tot ce este necesar unei şederi în România. A mai venit şi cu alte ocazii, eu i-am fost elev, sperăm ca şi de această dată să reuşim să susţinem financiar venirea sa. În această iniţiativă, au răspuns prompt şi le mulţumesc partenerilor de la Crisela Printig, Transgaz Mediaş, Double Ion Broderie şi Continvest Insolventa”, a povestit tânărul.

Deţine centura neagră în mai multe stiluri

Lazăr Iordache, pasionat de artele marţiale încă de la vârsta de 8 ani, a ajuns să deţină centura neagră în mai multe stiluri: Taekwondo wtf, Taekwondo ITF , Hapkido , Kung Fu, Tang Soo Do, Hwarangdo. Mai mult decât atât, el este singurul român care a inventat o artă marţială practicată în prezent în 10 ţări, recunoscută la nivel mondial de maeştrii asiatici. Tânărul este înzestrat cu o putere uimitoare, el poate sparge cărămizi şi poate bate cuie cu capul şi cu mâna fără să se rănească, deţinând şi recordul naţional la acest capitol.

A inventat o tehnică de autoapărare

Tae Chun Do, arta marţială inventată de ialomiţean are ca tehnică de bază autoapărarea. “Este un sistem de autoapărare în care practicanţii învaţă prin metode speciale de antrenament cum să îşi cunoască limitele, cum să îşi dezvolte puterile interioare şi nu în ultimul rând cum să se apere într-o situaţie reală întâlnită în viaţa de zi cu zi. Cursanţii sunt învăţaţi o disciplină şi tehnici aparte. Un practicant de Tae chun do trebuie să aibă un suflet, un trup şi o inimă curată, o minte limpede ca apa de izvor ( chun ) şi să găsească calea spre armonie cu acestea( do )”, spune tânărul expert în arte marţiale. Acest tip de autoapărare este predate de maeştri în arte marţiale în Nepal, India, Bangladesh, Spania, Etiopia, Paraguay, Argentina, Coreea, România, iar în scurt timp urmează Anglia.