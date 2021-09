Fundaţia Kinderen In Nood deschide drumul parteneriatelor străine la spital

"Spitalul este ca un oraş. Trăieşte, se frământă, evoluează.

Pentru ca o asemenea entitate să evolueze este important să reuşim să strângem în jurul nostru oamenii care, sub diferite forme, pot ajuta. Astăzi(n.r.ieri) cu ajutorul doamnei sociolog Nicoleta Lazăr am avut o întâlnire cu reprezentatul în România al Fundaţiei Kinderen In Nood (Olanda), domnul Zoltan Szilagyi.

Dincolo de discuţia purtată pe nevoile reale ale spitalului, nevoi care nu întotdeauna pot fi acoperite de finanţările de la bugetul de stat, am deschis şi calea unor parteneriate cu spitale din străinătate. În timp, am sesizat reacţii din partea unor persoane, puţine ce e drept, care cumva consideră că zona privată sau cea a ONG-urilor nu trebuie să se implice în dotarea sau finanţarea unor spitale de stat.

Pe aceşti oameni îi rog să îşi păstreze părerile pentru ei. Nu le cere nimeni să se implice. Dar pot să le cer să stea deoparte şi să ne spună dacă atunci când vor avea nevoie de servicii medicale îi va mai interesa cumva cine a plătit pentru patul de spital pe care sunt aşezaţi. Sau doar se vor aşeza şi vor aştepta ca cineva să vină, să îi vindece şi să îi trateze într-un mod decent.

În toată lumea, spitalele de stat sunt susţinute prin evenimente caritabile, finanţări sau donaţii.

Optica mea este să schimb atât condiţiile cât şi modul în care sunt trataţi pacienţii. Orice altceva reprezintă doar simple vorbe", a transmis Bogdan Mihai pe pagina sa de socializare.

Vă mai recomandăm şi: