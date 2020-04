Fructele care te scapă de E.Coli. De ce sunt numite merişoarele „insulina verde“, cum este indicat să le consumi

Responsabile pentru aceste beneficii medicale sunt proantocianidele din merişoare, care acţionează împotriva diferitelor bacterii. Denumit popular: merişor de munte, afin, afin roşu, bujor, coacăz de munte, pomuşor, în România, merişorul creşte în zonele înalte ale Munţilor Carpaţi, mai ales cele din Transilvania.

“Fructele sunt consumate proaspete, uscate, confiate sau conservate în diferite moduri. Substanţe active sunt: arbutină, hidrochinonă, tanin, flavonoizi. Cercetătorii au descoperit că acestea conţin mai multe flavonoide decât orice alte fructe de pădure. De asemenea, în compoziţia lor se regăsesc vitamina C, vitamina A (beta-caroten), vitamine din grupa B (B1, B2, B3), precum şi potasiu, calciu, magneziu şi fosfor. Frunzele merişorului, mereu verzi, conţin taninuri (substanţe antimicrobiene şi antioxidante), flavonoide (antioxidanţi), având o acţiune puternic antiinfecţioasă.

Merişoarele sunt foarte preţioase pentru efectul lor antiinfecţios extrem de puternic, fiind folosite în industria farmaceutică, la producerea de medicamente antiinfecţioase extrem de sofisticate. Preparatele din frunze sunt diuretice, litontriptice (dizolvă calculii urinari), antidiareice, puternic antiseptice pentru căile urinare. Sunt recomandate pentru afecţiuni renale (mai ales litiaze), infecţii urinare, cistite acute şi cronice, uretrită, leucoree, pielonefrită. De asemenea, frunzele sunt incluse în compoziţia unor ceaiuri diuretice. S-a consemnat şi faptul că merişorul reduce mirosul urinei - efect benefic pentru vârstnicii care suferă de incontinenţă”, explică Daniel Stan, medic de familie.

Este numit insulina verde

Sucul de merişor este folosit pentru prevenirea aglomerării de bacterii printre dinţii, cauza formării tartrului şi a cariilor dentare. Pentru aceste afecţiuni se recomandă clătirea gurii cu infuzie de plante combinate cu frunze de merişor. Merişorul supranumit „insulina verde”, nu trebuie să lipsească din meniul zilnic al persoanelor cu diabet, deoarece au o concentraţie scăzută de zahăr, şi datorită proprietăţilor sale ajută la scăderea nivelului de zahăr din sânge, potrivit site-ului healthyfocus.org.

Totodată, frunzele şi fructele pot creşte acuitatea vizuală, au efecte antiseptice, antidiareice, astringente şi diaforetice (provoacă transpiraţia). Vitamina C din fruct, împreună cu mineralele antioxidante, pot preveni gripa şi guturaiul. Este indicată consumarea fructelor sub orice formă (crude sau deshidratate, suc, sos etc.) şi în mai multe reprize. Ele protejează organismul de bolile cronice, în primul rând de cele cardiovasculare, prin cel mai mare conţinut de antioxidanţi, dintre toate fructele comune, care se regăseşte în merişoare.

Folosit şi în cure de slăbire

Datorită antioxidanţiilor, care neutralizează radicalii liberi din organism, merişoarele sunt un real sprijin pentru organism şi în faţa bolilor reumatice. Cura cu suc de merişoare poate să completeze şi curele de slăbire: acizii organici au capacitatea de a reduce depozitele de grăsime, în doar câteva săptămâni.

Cercetări recente au arătat că un consum regulat de merişoare (indiferent sub ce formă) împiedică bacteriile să se fixeze în organism, scăzând numărul infecţiilor şi întărind sistemul imunitar.