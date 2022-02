Facturile mari la utilităţi scumpesc şi verdeţurile. Ce spun producătorii despre creşterea preţurilor

Verdeţurile se vor scumpi din cauza facturilor la utilităţi FOTO I.S.

De data aceasta, majorările vor fi şi mai consistente din cauza utilităţilor. Cu toate acestea, legumicultorii se tem că vor pierde clienţii, care sunt din ce în ce mai puţini.

„Facturile la energie ne dau frisoane. Cheltuielile cu producţia sunt ridicate, aşa că vom fi obligaţi să mai creştem preţurile la marfa pe care o comercializăm. Oricum sunt clienţi puţini, ne e frică să nu-i pierdem de tot. De exemplu, acum am ieşit cu salată verde. E 2 lei bucata. Ne gândim s-o punem la 3 lei, dar mai aşteptăm. Factura la energie a fost pe luna decembrie 1.300 de lei, fără ca încălzirea în solar să fi funcţionat. Ne e groază de lunile care vor urma. Trebuie să creezi condiţii că altfel nu faci nimic. Am recoltat 3.000 de bucăţi de salată. E o verdeaţă sensibilă, care trebuie vândută rapid, cât e proaspătă. Clienţii îi numeri pe degete..., ” spune Alexandru Tănase, producător agricol din comuna Dichiseni.

Trăiesc din grădinărit

La costurile pentru producţie se adaugă şi transportul mărfii până în oraş, la piaţa Orizont, dar şi chiria celor două tarabe. „700 de lei lunar plătesc în piaţă, fără să mai pun la socoteală seminţele, mâna de lucru, lucrările care trebuie realizate până când ajungi să recoltezi. Aceasta este doar o mică parte din cheltuieli, pentru că investiţii facem continuu la solarii. Este dificil, dar n-avem încotro. Anul trecut, legumele româneşti au fost puţine şi scumpe. Vremea când prea secetoasă, când prea ploioasă, dar şi dăunătorii au afectat producţia.



Sunt foarte multe cheltuieli, nu mai pun la socoteală lemnele, pentru centrală, însă cel mai mult ne sperie energia electrică. Acum am lucrat doar o suprafaţă de 500 mp, cu instalaţie de încălzire în pardoseală, avem şi răsadniţă. Trebuie să avem temperatură adecvată pentru dezvoltarea plantelor, aşa că şi facturile sunt pe măsură”, spune bărbatul.

Legumicultorul lucrează alături de familie o suprafaţă de 7.000 de metri pătraţi cu solarii şi alte 2 hectare de teren agricol în câmp, unde plantează varză şi conopidă. De mai bine de 20 de ani, familia Tănase trăieşte din grădinărit. Cu o investiţie iniţială de peste 100.000 de lei, toată gospodăria a devenit o grădină imensă. În plină iarnă, în serele din sudul ţării se lucrează la foc continuu la culturile de trufandale. În ultimele nopţi, temperaturile au scăzut până la minus 10 grade, iar legumele au nevoie de o anumită temperatură. Cheltuielile cu încălzirea vor face însă preţurile şi mai puţin accesibile românilor.

Falimentul, tot mai aproape

Vestea bună este că noile culturi au ajuns la maturitate, iar pieţele s-au umplut de salată, ridichi şi ceapă verde din serele româneşti. O salată se vinde în piaţa Orizont cu 2 lei, o legătură de ridichi-1,5 lei, o legătură de ceapă-2 lei.



„În prima parte a anului 2022, preţurile legumelor vor creşte cu 20% ca urmare a facturilor de regu¬larizare pentru consumul de energie electrică şi gaze, care vor veni în luna aprilie şi vor fi mai mari, pentru că au fost încălzite serele şi solariile în iarnă pentru producţie.

Preţurile legumelor nu se vor opri aici, însă, urmând o altă creştere de 20-35%, într-o a doua etapă”, a avertizat Ionuţ Lăscaie, preşedinte al Cooperativei Agricole de la Lunguleţu. Fermierul spune că dacă producătorii nu cresc preţul, vor intra în faliment, argumentând cu faptul că preţul îngrăşămintelor chimice este mai mare cu 150% în luna ianuarie 2022 faţă ianuarie 2021, o tonă de îngrăşăminte fiind în medie 4.000 de lei.