Expoziţia „Casa Regală a României”, deschisă la Muzeul Municipal

Expoziţia este deschisă până pe 30 iunie 2021. Programarea pentru vizitare se poate face la numărul de telefon 0728095702.

Ziua Regalităţii are o triplă semnificaţie legată de istoria României şi, în particular, de regele Carol I: la 10 mai 1866 – acum 155 de ani -, Carol de Hohenzollern Sigmaringen a sosit la Bucureşti şi a depus în faţa Parlamentului României jurământul de credinţă fiind încoronat Principe al României cu numele Carol I, la 10 mai 1877 Principele Carol I a proclamat Independenţa României, ţara noastră devenind liberă, suverană, ieşită de sub vasalitatea formală a Imperiului Otoman şi, în fine, la 10 mai 1881 – acum 140 de ani – , România devenea regat, iar Carol I devenea primul rege al României