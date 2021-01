Atelierul de pe Insulă, o afacere în care lemnul capătă forme spectaculoase

La kilometrul 119 de pe DN3, la numai zece minute de mers de la Călăraşi, câţiva tineri au pus bazele Atelierului de pe Insulă. Cu 30.000 de euro, investiţi în aparatură de ultimă generaţie, echipa a deschis un spaţiu performant de prelucrare a lemnului, un proiect câştigător StartUp Nation 2019.





Atelierul de pe Insulă este legat de festivalul 3 Smoked Olives, organizat anual pe o insulă de pe Dunăre, în zona Silistra-Călăraşi, de unde a fost inspirat şi numele proiectului. Aici se pregătesc decoraţiile, instalaţiile şi scenografia pentru marele eveniment, iar fondatorii spun că Atelierul a fost o necesitate.

„De la începutul lunii noiembrie am luat decizia să deschidem Atelierul pentru toţi cei interesaţi de prelucrarea lemnului cu ajutorul unui CNC (n.r. – Computer Numerical Control). Un CNC este partenerul perfect atunci când proiectele cer prelucrări ale lemnului cu o precizie exactă. Ne era foarte greu să găsim servicii de calitate CNC pentru prelucrarea lemnului în sudul României.





Mereu trebuia să mergem în Bucureşti, unde de multe ori am primit oferte de preţ exagerate. Cred că serviciile pe care le oferim noi cu Atelierul de pe Insulă vor ajuta şi mulţumi cele mai exigente cereri“, spune Daniel Ioniţă (25 de ani), administrator, programator şi operator CNC.

Transformarea lemnului cuprinde mai multe etape: măsurare, decupare, îmbinări, gravuri FOTO Atelierul de pe Insulă

La dezvoltarea Atelierului au contribuit şi alţi membri fondatori ai festivalului, toţi adunaţi laolată de pasiunile comune: Constantin Adrian Ioniţă (31 de ani), manager; George Caramitru (40 de ani), design & account manager; Valentin Arhanghel (34 de ani), digital nomad & online marketing; Daniel Cristian Dimăncescu (33 de ani), tehnician de telecomunicaţii.

„CĂUTĂM SITUAŢII DIFICIL DE REZOLVAT“

În Atelierul de pe Insulă, lemnul capătă forme unice. Se lucrează de dimineaţă până seara: se decupează forme atipice pentru suprapuneri sau îmbinări, se gravează în lemn texte sau modele grafice personalizate, în funcţie de cerinţele primite, se şlefuiesc, lăcuiesc sau se vopsesc piesele rezultate din prelucrarea la CNC.





„Am pornit de la ideea să avem propriul CNC de prelucrare a lemnului pentru a ne face singuri instalaţiile şi materialele de vizual. Acum am ajuns să lucrăm la proiecte mai complicate, cum ar fi caiacele din lemn. În atelierul nostru găsim mereu ceva de făcut. Căutăm în fiecare zi situaţii dificil de rezolvat. În această perioadă, când prindem un pic de timp liber, lucrăm şi la un caiac 100% din lemn. Producţie românească, după planuri americane. Iubim provocările. Indiferent de situaţia pe care vrei să o rezolvi, noi suntem dispuşi să te ajutăm cu soluţii eficiente“, spune Daniel.

Obiecte unicat create în atelier FOTO Atelierul de pe Insulă

Preţurile obiectelor făcute cu ajutorul CNC în Atelierul de pe Insulă se calculează în funcţie de complexitatea lucrării şi de materialele folosite. Un exemplu este decuparea, tăierea şi finisarea unui panou decorativ de 1.250 x 2.500 mm. Preţul pentru o astfel de lucrare porneşte de la 750 de lei. Acest preţ creşte în cazul în care clientul cere un material special sau o finisare mai deosebită. Toţi clienţii beneficiază de consultanţă gratuită pentru toate lucrările care se efectuează în Atelier.

Atelierul de pe Insulă, o afacere în vremea pandemiei FOTO Atelierul de pe Insulă

„Cel mai important pentru noi este să-l ajutăm pe client să găsească cea mai bună soluţie pentru proiectul lui. Clientul Atelierului de pe Insulă cere mai mult decât obiecte. El vrea ca acel obiect să reprezinte ideea lui pusă în practică şi să fie personalizat cu propriul logo, semnătură sau alte elemente personale. Practic, obiectele sau lucrările realizate în atelierul nostru împrumută şi o parte din personalitatea clientului. De aceea, susţinem că majoritatea obiectelor care pleacă din atelier sunt obiecte-unicat. Nu exista doi clienţi care să plece acasă cu decoraţii asemănătoare. Toate sunt unicat şi tăiate sau decupate cu acurateţe, în funcţie de cerinţele fiecărui client“, spune Constantin Adrian Ioniţă.

TIMPUL, CEA MAI MARE PROVOCARE

Echipa Atelierului de pe Insulă spune că nimic nu este prea dificil. Totul este o provocare şi întotdeauna se caută cele mai bune soluţii. Cel mai mult le dau bătăi de cap situaţiile în care clienţii vin la Atelier cu câte o poză a unui obiect găsit pe Internet, care le place şi pe care vor să-l facă. Tinerii îşi dau imediat seama că obiectul respectiv este realizat în casa sau curtea unei familii care locuieşte la celălalt capăt al Pământului.

Lemnul ia forme spectaculoase, graţie unei maşini-minune FOTO Atelierul de pe Insulă

„Aşa este şi scara de interior la care lucrăm acum. Măsurăm dimensiunile din casa clientului, estimăm de câte trepte are nevoie şi costul unei singure trepte. După acest pas urmează partea de proiectare, pentru a pregăti fişierul special pentru CNC. Pentru acest pas, Daniel este cel mai priceput dintre noi. Dacă clientul este mulţumit, continuăm cu procesul de decupare, finisare şi, în cazul acestei comenzi, vom face şi livrare cu montare. Deşi sunt multe situaţii diferite, credem că cea mai mare provocare pentru noi este timpul. Cum să executăm bine o lucrare într-un timp-limită cerut de client? Uneori, când timpul este prea scurt pentru obiectul, lucrarea sau serviciul cerut, refuzăm cererea. Vrem să livrăm tot ce putem noi mai bun în fiecare zi şi nu facem rabat de la calitate doar pentru a ne încadra într-un timp scurt“, mărturisesc meşterii de pe Insulă.

Maşina-minune cu care se lucrează în Atelierul de pe Insulă a fost achiziţionată de la unul dintre cei mai mari furnizori de platforme CNC din România, care, recent, a ajuns la 100 de utilaje livrate pe teritoriul ţării. Timpii de procesare ai CNC sunt între cinci minute şi zece ore şi se măsoară în funcţie de grosimea materialului, frezele folosite şi complexitatea lucrării.

Maşina-minune care taie lemnul FOTO Atelierul de pe Insulă

„Din momentul acceptării comenzii, pregătim o schiţă pe baza căreia înaintăm cu procesul de proiectare a fişierului special pentru CNC. Când fişierul e gata, pregătim materialul şi-l prindem strâns de masa CNC. Verificăm acurateţea frezelor, apoi le lăsăm să-şi facă treaba. Când obiectul sau părţile obiectului sunt gata, trecem la pasul de şlefuire şi finisare, iar apoi la vopsire şi asamblare“, arată Constantin Adrian Ioniţă. Pentru majoritatea proiectelor, echipa foloseşte placaj stratificat (plywood).

Lemnul folosit în atelier are certificare forestieră FOTO Atelierul de pe Insulă

Tinerii spun că este una dintre cele mai bune plăci compozite: „Furnizorul este singurul din ţară care produce cinci tipuri de plywood şi cum multe lucruri nu sunt întâmplătoare, fabrica se afla tot aici, în Călăraşi, aproape de noi. Lemnul folosit pentru producerea acestor plăci este de provenienţă controlată şi are certificare forestieră. Pentru partea logistică este un mare avantaj. Avem acces la materialele necesare într-un timp foarte scurt. În plus, am dezvoltat un parteneriat cu furnizorul şi deja lucrăm împreună la câteva proiecte. Pe lângă acest plywood se poate utiliza orice tip de lemn. Cea mai grea încercare a fost să frezăm o bucată de stejar cu grosimea de 16 centimetri, lungă de 3,5 metri şi cu o greutate de 300 de kilograme. A fost nevoie de opt oameni puternici ca să o urcăm pe masa de operare a CNC“.

VOR SĂ LIVREZE ÎN TOATĂ EUROPA

Tinerii nu duc lipsă de comenzi, deşi Atelierul a fost deschis abia la începutul lunii noiembrie 2020: „Iniţial, comenzile au venit din Călăraşi. După ce Valentin a pus la punct site-ul şi strategia de marketing, comenzile au început să vină din toată ţara. Am livrat chiar şi în satul Viscri, iar scara interioară spiralată va ajunge în Buzău. Trăim într-o perioadă în care distanţele sunt din ce în ce mai mici şi accesibile. Asta ne motivează să acceptăm comenzi din toată ţara şi, în curând, din toată Europa“.





Dantelă în lemn FOTO Atelierul de pe Insulă

Un alt proiect de viitor are legătură tot cu festivalul 3 Smoked Olives. „Avem în plan dezvoltarea unui camping pe insula unde facem festivalul. Printre corturile de glamping vom avea şi căsuţe A-frame şi domuri geodezice, dar şi containere de locuit. Toate vor fi amenajate cu lemn prelucrat în Atelierul de pe Insulă cu ajutorul CNC-ului“, a explicat Constantin Adrian Ioniţă.





