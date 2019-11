Strigătul de disperare al unei mame surdo-mute a cărei fetiţă a rămas cu tatăl  violent. Ce spune Protecţia Copilului

Femeia sună frecvent la Telefonul Copilului să convingă autorităţile că fiica ei se află în situaţie de risc, însă acestea consideră că nu au niciun motiv să scoată copilul din braţele tatălui, deoarece nu au indicii că ar fi victima abuzurilor sau neglijenţei.

Lilia Stroie, o basarabeancă de 45 de ani, stabilită de peste un deceniu la Gălbinaşi, în judeţul Buzău, cere cu disperare ajutorul autorităţilor locale şi al Protecţiei Copilului pentru a-şi recupera fetiţa din casa soţului, pe care a ajuns să îl considere monstru după cinci ani de căsnicie.

Bărbatul, care este cu 20 de ani mai în vârstă, este acuzat de Lilia că a fost extrem de violent, atât cu ea, cât şi cu fetiţa, din cauza băuturii şi a unei afecţiuni psihice.

La sfârşitul lunii octombrie, femeia a părăsit căminul conjugal, din cauza bătăilor, însă fără fetiţă, care a rămas în grija tatălui. Lilia mărturiseşte că a stat o noapte în bolta din cimitir, unde a fost înmormântat primul ei soţ, apoi a fost găzduită de fosta soacră.

”Pe fetiţă a bătut-o el şi de aceea am sărit gardul şi am fugit. Era beat şi m-a bătut până mi-a învineţit un ochi. M-a ameninţat că mă bate de îmi sar creierii, că mă aduce în scaun cu rotile. De-aia am fugit”, spune Lilia.

Prin intermediul unei interprete în limbajul mimico-gestual, mama cu probleme de vorbire şi auz încearcă de aproape trei săptămâni să convingă autorităţile că fiica ei este neglijată şi riscă să fie abuzată de tată, despre care spune că a avut internări la un spital de psihiatrie în urma unor accese de violenţă faţă de fostele sale partenere de viaţă.

”Am sunat la telefonul copilului ţinând cont că este un copil care nu se poate apăra singur iar biata mamă este surdo-mută şi nu putea singură să facă acest lucru. Pe 3 noiembrie am făcut această solicitare la Telefonul Copilului, apoi am fost marţi cu mama şi spun că procedura nu le permite să ia copilul pentru că nu au nicio dovadă că tatăl are probleme psihice. Le era atât de uşor să verifice la spitalele de psihiatrie sau să bage un CNP la Casa de Sănătate”, spune Ionica Tarău, preşedinta unei asociaţii pentru hipoacuzici.

Mai mulţi săteni şi câteva dintre cunoştinţele cuplului Stroie par să-i dea dreptate basarabencei. Ei spun că bărbatul de 65 de ani este renumit în sat pentru scandalurile provocate atunci când bea peste măsură.

Bărbatul acuzat se numeşte Alexandru Stroie. A fost plecat mulţi ani în străinătate, are copii mari din prima căsnicie, oameni realizaţi, iar de cinci ani a întemeiat o familie cu Lilia, care rămăsese de ceva vreme văduvă. După ce numele său a fost atras în scandal, Alexandru spune că a avut multe vizite din partea poliţiei, a celor de la Protecţia Copilului. Pe toţi a reuşit să-i convingă, din vorbe, că mediul în care creşte copilul este lipsit de riscuri.

El spune că îşi iubeşte fetiţa ca pe ochii din cap şi că niciodată nu i-ar face rău. Neagă că şi-a bătut soţia, iar legat de nişte poze în care soţia lui apare cu un ochi învineţit, susţine că singură s-a rănit după ce a venit băută acasă.

”Lilia consuma alcool, zbiera, striga, exagera cu băutura. A plecat din casă, la wc, şi de acolo a venit dezbrăcată, în pielea goală, căzută, murdară. Atât am rugat-o a doua zi, du-te şi fă curat. A mers până acolo încât nici necesităţile fiziologie nu şi le mai poate controla”, spune Alexandru despre soţia lui.

Bărbatul are o explicaţie şi pentru acuzaţia potrivit căreia a fot internat într-un spital de psihiatrie, după ce a revenit în ţară, din Spania. ”Mă atacă cu o treabă veche, când am picat într-o depresie, acum 11 ani. Am pierdut munca pe trei ani, aproape 100.000 de euro, şi mi-a fost foarte greu să mă echilibrez. Fosta mea tovarăşă m-a trădat, a vrut să rămână în Spania şi am pierdut tot şi am venit cu o depresie”, a declarat bărbatul de 65 de ani.

Protecţia Copilului recunoaşte că a primit sesizări de la Lilia Stroie, prin intermediul interpretei Ionica Tarău, dar că de fiecare dată a dispus vizite de monitorizare la domiciliul în care se află fetiţa. Din discuţii, asigură şefa serviciului Telefonul Copilului, a reieşit că fetiţa nu este neglijată, iar abuzată nici atât.

”Specialiştii au realizat mai multe vizite de monitorizare în acest interval de timp, la domiciliul tatălui, pentru a verifica situaţia minorei, pentru a o monitoriza permanent, constatând că nu se impune instituirea măsurii de protecţie specială la acest moment”, declară Cristina Niculescu, şef serviciul Telefonul Copilului, din cadrul DGASPC Buzău.

Între timp, o anchetă socială a fost declanşată de autorităţi în vederea depistării unor eventuale probleme medicale ale tatălui, incompatibile cu calitatea de tutore. ”S-a iniţiat de asemenea corespondenţă cu reprezentanţii postului de poliţie Gălbinaşi, ai primăriei şi cabinetele medicale. La adresele menţionate anterior către instituţii abilitate în protecţia copilului nu am primit niciun răspuns pentru a putea avea un diagnostic cu privire la tată sau conduita acestuia în comunitate”, spune Cristina Niculescu.

Până la strângerea unor probe care să dovedească o eventuală instabilitate psihică a tatălui şi care să permită includerea fetiţei în sistemul de protecţie, copilul rămâne în grija bărbatului de 65 de ani. Reprezentanţii DGASPC Buzău spun că legea nu permite oricum preluarea micuţei de la domiciliul ei, chiar dacă planează dubii asupra conduitei acestuia.