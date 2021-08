Pompierii români, impresionaţi de gestul unor greci: „S-au strâns în faţa mănăstirii pentru a ne aplauda”

„«Ne-au aşteptat special să ne aplaude, am rămas uimiţi», «E greu, epuizant, dar ne alimentează mulţumirea localnicilor»; «Incendiul se extinde rapid, facem tot posibilul să îl ţinem sub control», acestea sunt doar câteva cuvinte extrase din discuţiile purtate cu colegii noştri curajoşi care în acest moment acţionează pe teritoriul Greciei”, se arată pe pagina de Facebook a ISU Buzău.

Pentru pompierii buzoieni, misiunea din Grecia este extrem de dificilă, fiind un adevărat test de rezistenţă fizică şi psihică. Ei

„În prima dintre zilele când am început dificilele acţiuni de stingere, în momentul când ne întorceam de la intervenţie, murdari şi obosiţi, am fost aşteptaţi de un grup de localnici ce s-au strâns în faţa mănăstirii unde ne odihnim pentru a ne aplauda şi mulţumi pentru ceea ce facem pentru ei. Nu înţelegem ce ne spun, dar am putut citi mulţumirea şi bucuria pe chipurile lor”, declară plutonier adjutant Nicu Taman.

Întreaga operaţiune se desfăşoară sub comanda ofiţerilor eleni de pompieri ce gestionează efectivele,ei stabilind acţionarea în ture a pompierilor, ture ce se rotesc la un interval de 6 ore, acordând astfel timp de repaus de la munca fizică intensă şi condiţiile grele şi toxice la care sunt expuşi pompierii.

„Am ajuns la 2.00, si am dormit până la 6.00, când ne-am trezit să plecăm la intervenţie. Am fost frânt, dar a meritat. Incendiul se extinde foarte rapid, orice focar stins contează şi nu putem pierde timp. Facem tot ce putem ca incendiul să fie lichidat cât mai repede. Avem tot ce ne trebuie, chiar şi în plus, localnicii ne aduc şi ei foarte des mâncare şi apă, chiar dacă avem destule. Suntem obosiţi după intervenţii, nu e deloc uşor, dar ne odihnim şi o luăm de la capăt. Ceea ce contează foarte mult e gratitudinea cu care ne întâmpină localnicii, ce ne încarcă cu energie şi ne oferă puterea să o luăm de la capăt în fiecare zi”, spune plutonier major Daniel Lăcustă.

În nordul insulei Evia, flăcările au distrus totul în cale, iar mii de oameni din 15 localităţi au fost deja evacuaţi de către autorităţile elene. Dacă focul nu va fi ţinut sub control nici în perioada următoare, misiunea salvatorilor români în Grecia se va prelungi.