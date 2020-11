Două comune buzoiene, neatinse nouă luni de coronavirus: „Aici este o barieră, toată lumea are o ţuică”

În cele aproape nouă luni de la debutul pandemiei de coronavirus, în care toată lumea a fost dată peste cap de boala ucigaşă, două comune din zona de deal şi de munte a judeţului Buzău au reuşit să ţină molima la distanţă.

Comunităţile din Chiliile şi Pardoşi sunt atât de izolate şi ocolite de drumeţi, încât până şi virusul a uitat o perioadă de ele. O spun localnicii din cele două comune, atunci când fac haz de necaz. Sau, cine ştie, poate că ţuica băută în fiecare dimineaţă pe stomacul gol are leac împotriva temutului virus, mai cred localnicii din Chiliile şi Pardoşi.

Pe nea` Gheorghiţă Avramescu îl găsim la muncă într-o gospodărie din comuna Pardoşi. Îşi ajută vecinii, pe soţii Grigorescu, la pregătirile pentru iarnă. Cei trei oameni care trudesc în ogradă din zori şi până se lasă întunericul peste sat respectă cu sfinţenie regulile de igienă despre care au auzit că îi feresc de boală.

„Purtăm masca şi ne luăm toate măsurile de igienă, pentru că nu avem bani de spitalizare. Dacă vedem că cineva nu poartă mască, îi atragem atenţia ca să nu ne îmbolnăvim”, spune Gheorghiţă Avramescu.

În timp ce sparg lemne, văruiesc prin casă ori curăţă grajdurile, soţii Grigorescu şi omul lor de nădejde, nea` Gheorghiţă, au grijă să nu stea unul prea aproape de celălalt. Spălatul pe mâini cu săpun a devenit deja un ritual în curtea soţilor Grigorescu.

„De trei, patru ori ne spălăm. De câte ori facem treabă, ne spălăm pe mâini cu apă şi săpun şi purtăm şi mască atunci când avem pe cineva în curte, la treabă sau doar în vizită. Ne este teamă pentru că avem o vârstă şi nu ştim ce putem păţi”, ne spune Nicuşor Grigorescu, gospodar din Pardoşi.

„Dacă merg la oraş o dată la lună de unde să iau boala?”

Cei trei localnici sunt convinşi că satul lor a reuşit să se menţină neatins de coronavirus în primul rând pentru că zona este oarecum izolată, cu locuinţe răsfirate, populaţie îmbătrânită şi localnici care se deplasează foarte rar în afara comunei. Ei nu exclud însă că un rol important îl are şi ţuica nelipsită din gospodării, licoarea pe care cei mai mulţi săteni o beau ca pe apă.

„Aici, la intrare în Pardoşi, este barieră împotriva covidului. De ce? Pentru că toată lumea de aici are o ţuică, un pahar de alcool bun, aici se bea numai curat, nu cu zahăr în ţuică, nu cu alcool metilic. Ce-i drept, ne-am şi păzit, am purtat mască, ne-am ferit, nu am umblat de colo-colo. Dacă eu mă duc la oraş o dată la o lună, de unde să iau boala”, spune Gheorghiţă Avramescu.

Comuna Pardoşi se află în nordul judeţului, în Subcarpaţii de Curbură, pe dealurile din zona cursului superior al Câlnăului. Populaţia localităţii se apropie de 500 de locuitori.

Nici la Chiliile, o comună din Munţii Buzăului, nu a ajuns coronavirusul. Populaţia localităţii numără 623 de locuitori iar accesul în sat se fac pe un drum pietruit, descurajant pentru orice turist care ar fi atras de frumuseţile regiunii. În această perioadă, uliţele satelor din Chiliile sunt pustii chiar şi în jurul bodegilor unde oamenii socializau până nu demult în jurul meselor înţesate de băutură.

Autorităţile au fost categorice cu locuitorii încă de la începutul crizei sanitare. ”Le-am explicat oamenilor personal şi cu angajaţii primăriei să nu iasă la magazin fără mască, iar persoanele străine care vin la ei să păstreze distanţa socială. Le-am spus celor cu magazine şi localuri să ia măsuri, să nu mai permită staţionarea clienţilor, cum obişnuiau înainte”, spune Sorin Zaman, primarul din Chiliile.

Multora dintre săteni nu le vine să creadă, însă, că la Chiliile nu a apărut nici măcar un caz de infectare cu noul coronavirus de la începutul crizei sanitare. Ei cred mai degrabă că lumea din sat nu a fost testată, şi doar de aceea nu au existat bolnavi în comună.

”Ne este frică şi nouă, pentru că vedem că îmbolnăveşte lumea şi murim, tineri şi bătrâni, dar eu cred că nu e controlată comuna asta cum trebuie. Nu sunt analize făcute, cumva, de aia nu a ieşit niciun bolnav la număr”, este convingerea unei bătrâne din sat.

De trei zile, atât Chiliile, cât şi Pardoşi, figurează pe lista neagră a Direcţiei de Sănătate Publică Buzău, cu câte un caz de îmbolnăvire cu COVID-19. Autorităţile au raportat primele cazuri la scurt timp după ce presa a relatat despre performanţa celor două comunităţi de a se feri, nouă luni, de coronavirus.

La Chiliile, spune primarul, este vorba despre o tânără născută aici dar care locuieşte şi lucrează în Bucureşti. La Pardoşi, o asistentă veterinară a fost testată pozitiv după ce s-a simţit rău două săptămâni.