Conturile primăriei municipiului Buzău, blocate din cauza unei datorii de peste 1 milion de euro

Primăria Buzău a primit o notificare de plată privind achitarea sumei de peste 1,15 milioane de euro către o bancă privată.





Este vorba despre două bilete la ordin garantate de Primăria Buzău, instituţie condusă la acea vreme de Constantin Boşcodeală.





Constantin Toma consideră că la mijloc este o inginerie financiară la limita legalităţii, din care nu lipsesc societăţile intermediare care percepeau comisioane uriaşe.





”Am primit o notificare de plată din partea unei bănci prin care ne obligă să plătim datoria pe care o avea Ecogen Energy la bancă, respectiv ultimele două bilete la ordin avalizate de Primăria Buzău. Fostul primar şi-a asumat răspunderea şi a semnat în numele Consiliului Local, deci a decis să ia nişte hotărâri. A semnat acest document cu banca şi nu avea voie; era numai competenţa Consiliului Local Municipal”, a declarat primarul Constantin Toma.





În aceste condiţii, activitatea Primăriei Buzău va intra într-un blocaj total. Primarul Toma susţine că nu cade în sarcina Primăriei plata acestei datorii uriaşe pentru care Primăria Buzău se judecă în instanţă cu banca respectivă, primul termen în proces fiind programat pe 11 iunie.





”Conturile noastre în cinci zile vor fi blocate toate, iar orice bănuţ care intră în cont va fi executat. Avem foarte multe probleme pentru că s-au încasat foarte puţini bani. Avem inclusiv riscul de a nu se putea plăti salariile, gunoiul de pe stradă, nu mai vorbesc de reparaţii şi investiţii prognozate”, a declarat primarul Constantin Toma.





Edilul şef al Buzăului a explicat miercuri şi mecanismul prin care, an de an, societatea care producea energia termică, Ecogen Energy, intrată în insolvenţă în mai 2019, ieşea pe profit, iar Regia Autonomă Municipală Buzău, societatea care furniza căldura, acumula datorii an de an, ajungând în pragul falimentului.





Constantin Toma spune că a contestat în instanţă plata acestei datorii, pe care o consideră nelegală, din moment ce biletele la ordin au fost garantate de Primăria Buzău, şi nu de Consiliul Local Municipal.





Deşi acţiunea la Tribunalul Buzău a fost demarară în decembrie, anul trecut, primul termen al procesului va avea loc însă de abia pe 11 iunie. Primarul Toma spune că, anul trecut, conducerea Ecogen i-a făcut plângere penală la DNA, însă dosarul a fost clasat.