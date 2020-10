Comuna Verneşti, prima localitate din Buzău cu restricţii pentru limitarea răspândirii noului coronavirus

La Verneşti, o comună mare cu o populaţie numeroasă, inclusiv comunităţi de romi, s-a înregistrat, în ultima perioadă, o creştere semnificativă a cazurilor de coronavirus. Este prima comună în care au fost impuse restricţii.





A fost decisă, de asemenea, interzicerea evenimentelor private precum nunţi, botezuri, majorate, diverse aniversări şi altele asemenea, indiferent de locul de organizare (restaurant/pensiuni/localuri publice/domicilii, în interior sau în exterior);





Autoritatea publică locală se va asigura că sunt respectate măsurile de prevenire şi limitare a răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus în pieţe şi târguri.





Este interzisă participarea la ceremonia de înmormântare a altor persoane decât membrii de familie, precum şi interzicerea organizării obiceiurilor tradiţionale care ţin de înmormântare (pomeni, parastase), cu participarea a maximum 20 de persoane.





S-a decis, de asemenea, interzicerea activităţii cultelor religioase, inclusiv a slujbelor şi rugăciunilor colective, în interiorul lăcaşelor de cult şi desfăşurarea acestora în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară (păstrarea distanţei fizice de 2 metri între participanţi şi purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura).





Nu mai este permisă organizarea de procesiuni, concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise.





Transportul feroviar se va desfăşura cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia spaţiilor comune din staţiile şi haltele de pe raza comunei, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară (păstrarea distanţei fizice de 2 metri între pasageri şi purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura).





Transportul rutier se va desfăşura cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare la igiena şi dezinfecţia în interiorul mijloacelor de transport, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară (păstrarea distanţei fizice de 2 metri între pasageri şi purtarea măştii de protecţie astfel încât să acopere nasul şi gura).





Autoritatea publică locală va informa instituţiile publice şi agenţii economici de pe raza comunei să ia în considerare munca la domiciliu şi, unde nu este posibil, decalarea programului de lucru;





Măsurile vor fi aplicate până la scăderea ratei de incidenţă sub 1,5 cazuri la 1.000 locuitori. Municipiul Buzău are o rată de incidenţă sub 1 la mia de locuitori, astfel că momentan nu se pune problema luării de măsuri suplimentare.