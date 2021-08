Şoferul de TIR care a evitat o bătrână ce traversa neregulamentar, premiat de poliţişti VIDEO

Bărbatul în vârstă de 37 de ani a reuşit să salveze viaţa unei bătrâne de 90 de ani printr-o manevră care i-a avariat autovehiculul de mare tonaj şi a distrus un gard şi un stâlp de iluminat.

Şeful Serviciului Rutier a înmânat conducătorului auto o diplomă care atestă simbolic calificarea sa ca Master în condus defensiv, iar domnul Dinu Georgian a transmis colegilor de breaslă că o conduită preventivă în trafic poate salva vieţi.

„Vreau să îi acordăm toată stima şi toată aprecierea noastră pentru că nu de multe ori ne întâlnim cu astfel de exemple cum a reuşit dumnealui să efectueze acea manevră într-un spaţiu redus şi într-un timp foarte mic, ceea ce a dus la salvarea unei vieţi omeneşti. Pentru aceasta îi oferim o diplomă şi un mic premiu simbolic care să vă aducă aminte şi să vă permanentizeze această prezenţă de spirit şi acest gest pe care l-aţi făcut pe drumurile publice”, a spus comisarul Silviu Dinu, şef Serviciul Rutier al IPJ Buzău.

La rândul său, şoferul a explicat cum s-a întâmplat totul dar şi că nu este la primul eveniment de acest gen, anul trecut reuşind să evite un impact violent cu un bărbat de 80 de ani aflat la volanul unei maşini care i-a ieşit în faţă.

„Am descărcat bere la un depozit de la intrare în Galaţi şi pe la 10.20 m-am pus în mişcare iar după cinci kilometri după două curbe m-am trezit în faţă cu un pieton care ieşea fără să se asigure de la un magazin alimentar. Fiid atent şi având o viteză mică am virat stânga, am frânat şi am intrat în gardul unui om şi am dărâmat un stâlp de electricitate”, a declarat Georgian Dinu.

Ofiţerul din cadrul Compartimentului de Analiza şi Prevenirea Criminalităţii a încheiat activitatea prin a reitera câteva recomandări rutiere pentru ceilalţi buzoieni participanţi la trafic, astfel încât aceştia să evite posibila implicare în accidente de circulaţie.