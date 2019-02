Încă un mistreţ din pădurile Buzăului găsit mort din cauza pestei porcine africane

În urma confirmării diagnosticului, de către Institutul de Diagnostic si Sănătate Animală Bucureşti (I.D.S.A.) – Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Diagnostic şi Sănătate Animală, serviciile veterinare au intervenit şi au instituit imediat măsurile aplicabile în cazul diagnosticării unui caz de PPA la porcul mistreţ.





A fost delimitată zona afectată de 13 km, având în epicentru punctul în care a fost găsit mort porcul mistreţ, compusă din zona infectată de 8 Km în jurul epicentrului şi zona tampon de 5 Km în jurul zonei infectate.





Centrul Local de Combatere a Bolilor Buzău se va reuni pentru a adopta planul de măsuri privind controlul şi combaterea bolii, precum şi pentru adoptarea zonelor de restricţii. Ancheta epidemiologică este în desfăşurare.





La această dată, Pesta Porcină Africană în jud. Buzău evoluează în 12 focare din exploataţii non profesionale şi 1 exploataţie comercială de Tip A, declarate în 8 localităţi respectiv; satul Mărgăriţi – Com. Beceni, satul Gura Dimienii – Com. Beceni, satul Săgeata – Com. Săgeata, satul Vadu Paşii – Com. Vadu Paşii (3 focare), satul Focşănei – Com. Vadu Paşii, satul Scurteşti – Com. Vadu Paşii (2 focare), satul Boboc – Com. Cochirleanca (3 focare) şi satul Zilişteanca – Com. Poşta Câlnău precum şi patru cazuri la mistreţ pe raza fondurilor de vânătoare 27 Berca, 41 Beceni (1 caz) şi 42 Aldeni (2 cazuri).





Prin aplicarea eficientă a măsurilor de combatere a PPA au fost stinse până la această dată 5 focare.





Rămân în continuare sub supraveghere porcii santinelă din satul Mărgăriţi – Com. Beceni până la data 22.02.2019, termenul limită pentru testarea serologică pentru PPA când, în cazul unor rezultate negative, şi acest focar va fi stins. Pe măsura finalizării termenelor va continua acţiunea de plasare a porcilor santinelă şi în celelalte focare active de pestă porcină africană de pe raza judeţului, sub rezerva acceptării acestei conduite de către proprietarii exploataţiilor în cauză.





Până la această data au fost despăgubiţi 2 proprietari din judeţ, valoarea totală a plăţilor fiind de 3300 de lei.





DSVSA solicită sprijinul şi înţelegerea cetăţenilor pentru respectarea măsurilor întreprinse de autorităţi, având în vedere gravitatea bolii şi consecinţele economice grave generate de apariţia ei.





Orice suspiciune de boală trebuie anunţată imediat medicului veterinar sau DSVSA Buzău.





Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate şi neutralizate, iar proprietarii vor fi despăgubiţi de către stat, în condiţiile prevăzute de legislaţie.





Evoluţia bolii este în permanentă monitorizată, prin examene clinice şi de laborator, iar zilnic se analizează situaţia existentă, se aplică măsuri şi se întreprind acţiuni în funcţie de circumstanţe.





Acţiunile autorităţilor sunt conjugate şi întreprinse pentru a gestiona eficient focarele de boală, pentru a le lichida cât mai rapid şi pentru a împiedica răspândirea bolii.