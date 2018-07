VIDEO Pod distrus de un munte de gunoaie, sătenii se amuză copios: „Mâine nu mai merg la serviciu. Măcar să recuperăm noi fierul“

Podul dintre Crihalma şi Comănă a fost luate de apele Oltului în ziua de 2 iulie. Construcţia fusese avariată la inundaţiile din aprilie 2018, iar acum a fost dărâmat de un munte uriaş de gunoaie venit din amonte.

Peste 10.000 de locuitori din zonă sunt izolaţi. Acum trebuie să ocolească 30 de kilometri dacă vor să ajungă de la Crihalma la Comăna de Jos, în loc de 3 kilometri cât făceau pe pod.

Cu toate acestea, mai mulţi săteni filmează momentul distrugerii podului şi se amuză copios. Unii glumesc pe seama faptului că nu trebuie să mai meargă la muncă, alţii se arată pregătiţi să colecteze fierul vechi generat de construcţia distrusă.

Redăm, mai jos, dialogul între spectatori:

„Uite, mă! Acuma. E gata, mă!

Uite, avem pontoane, mă! E gata, s-a dus podul!

Să vezi acum de scade apa

Uite, bă, ce de fier vechi!

Auzi, auzi, e gata băi băieţi, mâine nu mă mai duc la servici!

Am scăpat de servici, no... S-o dus podul. În direct şi în reluare.

Uite, îl duce apa bă, să-mi bag piciorul

Îl opreşte pe undeva, acuma trebuia o maşină, cumetre

E gata bă, băi cum pluteşte pe apă, bă

„Am ajuns târziu, mă!“, spune un sătean supărat că nu a filmat totul.

Gata, s-a dus, uite cum scade apa!

Uite podul s-o oprit, măcar să recuperăm noi fierul!

Ha, Ha, Ha!

Se opreşte în unghiul Corbii, poate prinde şi un mistreţ!

Gata, băieţi. Încă aşa ceva nu am mai văzut!