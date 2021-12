Scandal în Consiliul Local Braşov. Filiala municipală USR se retrage din parteneriatul cu organizaţia PNL

”În urma deciziei de ieri a grupului PNL, suntem obligaţi de principiile şi valorile care stau la baza USR PLUS şi pentru care am fost aleşi ca reprezentanţi ai cetăţenilor, să ne disociem de practicile neprincipiale şi tentativa de încălcare a legii promovate de Sebastian Rusu şi PNL. Nu putem fi parteneri de alianţă cu o grupare care încalcă nu doar voinţa cetăţenilor Braşovului, ci şi legile. enunţăm ferm această practică şi ne asumăm contestarea în justiţie a unui posibil HCL care ar schimba componenţa comisiilor de specialitate în forma propusă de PNL. Rămânem ferm loiali principiilor, valorilor şi proiectelor din programul de guvernare locală propus cetăţenilor în campania electorală din Septembrie 2020”, transmite Biroul Local USR PLUS Municipiul Braşov.

Chiar dacă PNL a încălcat constant protocolul de colaborare, începând cu alinierea la iniţiativa PSD de schimbare a preşedintelui de şedinţă USR PLUS al Consiliului Local cu un consilier PSD şi continuând cu respingerea mai multor proiecte propuse de primar şi susţinute de comunitate, organizaţia noastră a lăsat constant o uşă deschisă pentru dialog şi colaborare în beneficiul braşovenilor, susţin cei din USR, adăugând că ultima propunere concretă în acest sens a fost transmisă în luna septembrie preşedintelui organizaţiei municipale PNL, Sebastian Rusu, care nu a fost dispus să ofere până în prezent vreun răspuns.