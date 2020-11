Daniel Funeriu, despre primarul USR care a minţit în CV: „Îşi dă demisia şi devine un reper moral pentru România”

„În mod optim (asta aş face dacă aş fi în situaţia dlui Coliban) îşi dă demisia spunând că nu vrea un mandat câştigat pe minciună şi ar recandida la noile alegeri. Sunt convins că ar câştiga (l-aş susţine), dar dincolo de asta ar deveni un reper moral pentru România”, a scris Daniel Funeriu, fot ministru al Educaţiei în Guvernul Boc în legătură cu scandalul Allen Coliban.

Noul primar USR-PLUS al municipiului Braşov, Allen Coliban, este acuzat că a minţit atunci când a trecut în CV faptul că este absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din Bucureşti. Prodecanul facultăţii spune că edilul nu doar că nu a absolvit facultatea, ci a fost şi exmatriculat. Coliban a recunoscut acuzaţiile şi şi-a modificat CV-ul.

Redăm mai jos postarea lui Daniel Funeriu:

„Am ezitat să scriu despre cazul Coliban pentru că îmi era simpatic omul. Mi-am dat însă seama că e de datoria mea să o fac, din două motive:

1) Am soclul moral de pe care să mă exprim. În 2011, imediat după ce am organizat primul bac corect de după 1989 am fost victima celei mai mari calomnii (probabil) din politica românească, legată de diplome: trustul securistului Voiculescu a prezentat un document făcut în fotoşop spunând că am picat bacul în Franţa. Cu toate că în mai puţin de 12 ore am demonstrat falsul, foarte puţini oameni mi-au luat apărarea, timoraţi de forţa mediatică a trusturilor secursitului Voiculescu.

2) E o ocazie propice pentru a le răspunde acelor minţi înfierbântate, care uită că întâlnesc aceiaşi oameni când coboară scara ca atunci când o urcă: în campania de la locale, cunoscând fix nimic despre campania din Braşov, am scris candid că îmi place mult cum s-a dezvoltat Braşovul şi, chiar dacă nu am nicio afinitate personală cu dl. Scripcaru, l-aş vota. Atât mi-a trebuit: cred că doar postarea în care am spus adevărul despre Tudor Gheorghe mi-a adus atâtea înjurături abjecte. Am fost şocat de poliţia gândirii pe care useristoplusiştii păreau să o dorească.

Aşadar:

1) falsul arată caracterul domnului Coliban. A ştiut că a fost exmatriculat dar a scris că a absolvit. Dl. Coliban fiind un star, USRPLUS nu poate să tacă. Aşadar tăcerea USRPLUS şi lipsa oricărei acţiuni punitive anulează sloganul “O Românie fără hoţie“. E simplu: oricum am da-o, dl. Coliban a furat, oricât de simpatic ne-ar fi.

2) Modul în care şi-a asumat furtul e cel mai bun şi onorabil din câte avea la dispoziţie. A se vedea, în contrast, cât de josnic a procedat T. Paleologu când s-a dovedit că a minţit în CVul oficial de la Camera Deputaţilor scriind că e “conferenţiar titular“ când el nu era deloc aşa ceva. Am vizionat pledoaria dlui Coliban şi sunt convins că omul nu doarme noaptea din această cauză. Cred că va fi cel mai aprig verificator al acestor aspecte pe viitor.

Care e soluţia onorabilă:



În mod optim (asta aş face dacă aş fi în situaţia dlui Coliban) îşi dă demisia spunând că nu vrea un mandat câştigat pe minciună şi ar recandida la noile alegeri. Sunt convins că ar câştiga (l-aş susţine), dar dincolo de asta ar deveni un reper moral pentru România. România caută în primul rând, şi încă nu a găsit, repere morale, nu doar primari buni: Scripcaru a fost unul din primarii buni. Făcând un asemenea gest ar rezolva şi problema partidului şi cu siguranţă ar aduce un plus la parlamentare.

Dacă dl. Coliban nu face asta, USRPLUS trebuie fie să îl excludă, fie să renunţe la sloganul “O Românie fără hoţie“. Vulnerabilitatea e maximă, pentru că alegătorii USRPLUS sunt exigenţi, şi nu mă îndoiesc că prejudciul va fi major.



Îmi pare foarte rău că s-a întâmplat asta, dar reamintesc ce am spus în 2011 când am fost calomniat: “dacă nu facem nimic, trusturile securistului Voiculescu vor putea spune despre orice copil merituos al României că e un falsificator“.

Nu credeam că va veni momentul în care să spun “dacă USRPLUS nu face nimic, de acum înainte copiii României vor crede că furând titluri universitare poţi deveni mare politician“.

Dar asta e realitatea rece pe care inacţiunea USRPLUS în acest caz ne obligă să o constatăm. Romanticilor, cărora li se îmbujorează obrazul când votează şi care cred în poveşti politice cu zâne şi Feţi-Frumoşi, nu vreau să le iau jucăria, dar îi invit totuşi să continue să citească poveşti dacă vor să nu fie dezamăgiţi.”

Scandalul Allen Coliban

Doi profesori universitari din Bucureşti, Ciprian Dobre, care este prodecan la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, respectiv Traian Rebedea, de la Universitatea Politehnica Bucureşti, îl acuză pe noul primar al Braşovului că şi-a falsificat CV-ul, scrie Newsbv.ro. Informaţia referitoare la CV-ul lui Coliban apare, de altfel, şi pe Wikipedia, iar edilul a recunoscut ulterior că şi-a „editat” informaţiile. „Vai de România fără hoţie – pentru că este o hoţie să minţi că ai o diplomă. Dl. Coliban, aproape 20 de ani aţi minţit că sunteţi absolvent al A&C. Acum ştergeţi repede urmele. Mă întreb dacă un om care minte de 17+ ani este un om nou, care va aduce schimbare reală în România. Şi oare mai este întreg la cap sau este un om frustrat, dacă a trebuit să mintă atâta timp? Vă daţi seama că poate acum află toate rudele şi cunoştinţele sale adevărul”, a scris pe Facebook Traian Rebedea. Allen Coliban preciza, în prima declaraţie, că a terminat facultatea. FOTO: Captură După apariţia controverselor, Coliban şi-a modificat declaraţia precizând că nu are licenţă. „A minţit ca să fie votat şi a făcut fals în declaraţii oficiale pe senat.ro. Sper să se sesiseze şi Parchetul, să verifice dacă nu e cumva fapt penal. Eu chiar nu cred că toţi politicienii sunt hoţi sau corupţi. Mentalitatea asta a noastră că toti sunt hoţi peste tot strică mult. Aşa zic şi plagiatorii, şi cei care îşi fac treaba de mântuială, este foarte facil să justifici orice prin «toţi fac asta»”, a mai comentat Rebedea pe Facebook. Prodecanul spune că Allen Coliban a fost exmatriculat Şi prodecanul de Facultăţii de Automatică şi Calculatoare, Ciprian Dobre, confirmă informaţiile apărute despre primarul USR. El a precizat că noul edil al Braşovului nu doar că nu a absolvit, cu sau fără licenţă facultatea, ci a fost şi exmatriculat. „Nu îl cunosc şi nu am nimic cu el. Dar cum să spui că eşti absolvent al Facultăţii de Automatică şi Calculatoare din UPB, dar, de fapt, să figurezi că ai fost exmatriculat şi nu ai susţinut licenţa?”, s-a întrebat retoric Dobre. Întrebat de „Adevărul” despre situaţia lui Allen Coliban, prodecanul a făcut câteva precizări. „Domnul Allen Coliban a început în anul 1998 studiile, le-a întrerupt de mai multe ori, iar în anul 2009, în anul 5 de facultate, a fost, în final, exmatriculat cu decizia UPB nr. 177 din 19.03.2009, din cauza faptului că nu a promovat un număr de discipline în final. El, după 2005, nu a mai cerut să refacă. UBP îi incurajează pe studenţi şi nu îi exmatriculează imediat, pentru că se porneşte de la ideea că poate totuşi se întorc la studii. Doar că, în cazul domnului Coliban, din 2005 până în 2009 nu a mai dat vreun semn”, a explicat Dobre pentru „Adevărul”. Coliban recunoaşte că „a editat” informaţiile Edilul braşovean a încercat să explice situaţia pe pagina de internet colibanprimar.ro şi recunoaşte că a editat ulterior informaţiile. „Am editat descrierea din CV, astfel încât să fie clară partea legată de licenţă şi regret că nu am clarificat-o mai devreme. Da, am renunţat la a-mi da licenţa în 2005, după ce terminasem anul 5 de facultate. Cu mintea de acum poate că aş lua o altă decizie, dar la 20 şi ceva de ani şi în contextul de atunci a fost decizia cu care am fost împăcat. Am avut noroc că, din punct de vedere profesional, au contat mereu doar rezultatele pe care le-am obţinut, nu diploma, IT-ul fiind un domeniu plin de astfel de exemple”, e explicaţia dată de Coliban. CV-ul său a fost modificat atât pe site-ul Senatului, cât şi pe cel al USR, unde se precizează acum clar că nu este licenţiat la Facultatea de Automatică şi Calculatoare.

