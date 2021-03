Marian Godină îl ironizează pe medicul care susţine că a descoperit propriul leac pentru COVID-19: Nimeni din oculta mondială nu ar dori ca poporul să afle

„Medicul care a descoperit schema de succes pentru tratarea Covid 19 este român.

Cum s-ar spune, «e de-ai noştri, dom’le!»

Ce tot vorbiţi de cercetători străini de-şi încing creierii prin laboratoare sofisticate pentru a descoperi un tratament eficient? Ăia vor bani mulţi!

Păi noi, românii, avem medicul nostru care, într-un apartament de bloc, datorită geniului, a găsit leacul miraculos!

Limbajul popular al doamnei doctor ne arată clar că ţine cu noi, oamenii de rând. Ba chiar se vede că e sinceră şi vorbeşte pe limba noastră. Dumneaei ne spune, pe înţelesul nostru, că «zmeii», aşa cum le place să-şi numească medicamentele minune, pot fi uneori «nervoşi la stomac», iar unii dintre pacienţi „să se cufurească”. Vedeţi cum se exprimă? Nu ca sclifosiţii ăia de medici de vorbesc în termeni de neînţeles pentru a părea deştepţi. Fii, dom’le, din popor, ce naiba!

În timp ce străinii ne vând vaccinuri scumpe, această doamnă doctor a descoperit o schemă de tratament foarte eficientă, dar şi ieftină. Înţelegeţi acum de ce se încearcă să i se închidă gura? Pentru că „are curajul de a spune adevărul”, la fel ca o altă doamnă eroină care doreşte să salveze naţiunea.

De aceea e şi atât de contrazisă de specialişti, pentru că nimeni din oculta mondială nu ar dori ca poporul să afle că nişte banale medicamente ieftine reprezintă de fapt salvarea.

Îmi pot imagina un inginer care să iasă public şi să spună că a inventat avionul care funcţionează cu apă de izvor din munţii Bucegi”, a scris Godină pe blogul personal.

Medicul va fi cercetat de Comisia de Etică a Colegiului Medicilor Bihor. Unii dintre cei care au reacţionat sunt medicul Sorin Bivolaru, care a demontat ”tratamentul” folosit de colega sa, dar şi Laura Zarafin, medic specialist ATI la Spitalul Colentina.

„Obiectivul meu de la începutul pandemiei a fost ca niciun pacient să nu ajungă pe mască de oxigen, nu întubat, pe mască. Şi nu a ajuns. Eu mă duc pe medicaţia mea clasică, ieftină, care include şi Claritromicina, un antibiotic ce face parte din grupa antibioticelor macrolide. (...) Eu am lucrat în nişte studii clinice foarte interesante pe pneumonii şi acolo am învăţat despre tropismul viral al Claritromicinei, acolo am învăţat rolul antiinflamator al Claritromicinei, pe care nu îl are niciun antibiotic, şi de 10 ani lucrez cu acest antibiotic în pneumonii virale şi atipice. Pe mine m-a prins perfect pandemia şi m-am dus ca şi tratament etiologic pe Claritromicină. Sigur că pe lângă acest antibiotic mai sunt câteva tratamente adjuvante, că ea singură nu face faţă. Este o schemă de tratament care îmi aparţine", a declarat dr. Flavia Groşan în presă.

Vezi şi: CTP, despre medicul Flavia Groşan şi cei care o laudă: „Ce avem aici e un Maglavit perfect! Eu am compasiune mare pentru oamenii cu afecţiuni psihice”

Groşan susţine că în spitale au loc multe decese ale pacienţilor Covid deoarece li se administrează oxigen terapeutic, ceea ce provoacă edeme cerebrale.

„Eu mă duc pe medicaţie ca să controlez saturaţia din oxigen (n.r. – saturaţia de oxigen din sânge). Oxigen foarte puţin şi apoi la plimbare. (...) Eu nu dau Heparină pentru că mi-e frică să nu facă hemoragie alveolară, pentru că pacienţii intră (n.r. – în spitale) pe picioarele lor şi se degradează extraordinar de repede, în 3-4 zile sunt la ATI. (...) Am avut un pacient de 50 de ani cu 65% saturaţie, medicul de familie a trimis salvarea după el, dar omul a spus că preferă să moară acasă decât să se ducă în spital şi a apelat la mine. Am reuşit să-l vindec fără spitalizare şi doar cu o doză mică de oxigen. M-am dus pe medicaţie frumos până l-am vindecat. Dacă se ducea în spitale, îl întubau pe loc", a susţinut doctoriţa.

De asemenea, aceasta a susţinut că administrarea de Kaletra şi Codeină este "o mare greşeală" şi chiar că ar cunoaşte asistente care au sfătuit pacienţii, contrazicând medicii, să nu ia aceste medicamente.

În urma acestor afirmaţii, Colegiul Medicilor Bihor s-a autosesizat şi o va cerceta pe Flavia Groşan prin Comisia de Etică şi Disciplină. Audierea este programată luni, 22 martie, de la ora 14.00.