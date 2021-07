ISU Braşov, obligat să plătească unui angajat daune morale în valoare de 20.000 de lei. Cum s-a ajuns la asta

Potrivit unei decizii definitive a instanţei, pompierul ar fi trebuit să primească banii până pe data de 2 iulie, dar instituţia a întârziat aplicarea deciziei.

Valentin Ciprian Ciolan era angajat al ISU Braşov, în funcţia de alpinist. Bărbatul a spus că a făcut numeroase sesizări în legătură cu încălcarea unor drepturi şi cu condiţiile improprii în care îşi desfăşura activitatea.

„Am luat decizia de a acţiona în judecată instituţia pentru că am fost victima unor abuzuri repetate, întrucât am dorit să-mi apăr unele drepturi fundamentale. Am sesizat de mai multe ori condiţiile improprii în care ne desfăşurăm activitatea. Am făcut mai multe solicitări oficiale în acest sens, însă nu s-a rezolvat nimic. Mai mult, pentru asta am fost trimis la Detaşamentul 2, fără funcţie de alpinist, pe care am câştigat-o prin concurs. Am depus contestaţie şi evident că am fost readus la Detaşamentul 1. Abuzurile însă nu se opreau şi de aceea am decis să-i dau în judecată. Am văzut moartea cu ochii de atâtea ori prin intervenţiile la care am luat parte şi consider că merit măcar să fiu respectat!”, a declarat pompierul alpinist militar.

Decizia definitivă i-a fost favorabilă lui Valentin Ciolan, iar, pentru că instituţia a întârziat cu plata daunelor, de ieri a pornit executarea silită. Alpinistul spune că nu este vorba despre bani, ci de onoare, care i-a fost încălcată de instituţie.





