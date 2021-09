Braşovul vrea să devină centru naţional IT. Primul pas: sute de burse oferite în domeniu

Burse pentru braşoveni în domeniul IT FOTO Ioan Buciumar

420 de burse pentru cursuri de formare în competenţe digitale şi în domeniul IT au fost oferite braşovenilor, cu ocazia startului Programului Naţional Generaţia Tech. Primarul Braşovului consideră că oraşul nostru are un salariu mediu mai mic decât alte oraşe de dimensiuni apropiate din ţară, astfel încât dezvoltarea acestei industrii ar putea aduce un progres important.

„Sunt foarte multe competenţe diferite pe care le oferă acest program. Este un program foarte important pentru Braşov, pentru a ne profila şi pentru a ne consolida poziţia de centru important în IT-ul românesc. Zona aceasta a tehnologiei, a inovaţiei şi a calculatoarelor, tot ce ţine de tehnologie, este o zonă fără de care nu ne putem imagina viitorul. Prin urmare, competenţele pe care le vor dobândi prin aceste cursuri sunt cu siguranţă competenţe pentru viitor şi competenţe de care un municipiu precum Braşovul are nevoie”, a declarat Allen Coliban, primarul Braşovului.

Bursele Generaţia Tech asigură experienţa de formare în Competenţe digitale, Digital marketing, Dezvoltare web - nivel începător sau intermediar, Java şi FullStack Javascript. Cursurile sunt intensive, se desfăşoară exclusiv online, pe parcursul a 4 luni, după un program flexibil, şi sunt susţinute de mentori români practicieni în companii IT de renume.

„Este un program foarte interesant şi sigur ne este de ajutor. Este un proiect în care au meritat investiţi bani, pentru că, până la urmă, este o investiţie în tehnologie şi ştim că acum trăim într-o eră tehnologică. Sunt multe persoane adulte, din ce am observat, ceea ce este foarte interesant, înseamnă că oamenii vor să se reprofileze puţin şi au înţeles acest pas al evoluţiei.

Eu am aplicat - aş spune - şi pentru că sunt, oricum, pe un profil real, sunt la mate-info, la un liceu din Braşov, pentru că mi se pare foarte interesant, eu sunt pe zona de digital marketing, şi mi se pare foarte interesant acest concept. Mă aştept să învăţ foarte multe lucruri folositoare şi de actualitate şi să le aplic în viitoare posturi, poate chiar din zona de digital marketing sau chiar în viaţa reală”, a spus Teodor Pirpiliu, elev la Colegiul de Informatică Grigore Moisil din Braşov.

„Mi se pare o oportunitate foarte bună pentru toată lumea să se dezvolte, să se reprofileze, este gratuit, ca pentru toată lumea să fie accesibil, şi mi se pare că este o modalitate de a învăţa foarte uşor. Am ales cursul de JavaScript este un program de avansaţi, chiar dacă nu mă consider neapărat avansată. Am mai făcut limbaje de programare în liceu şi cred că mă pot dezvolta. Chiar sper că mă pot angaja, eu sunt dispusă să depun tot efortul în sensul ăsta”, a declarat Andreea Pivodă, absolventă a Colegiului Moisil.



„Am ales acest program pentru că vreau să cunosc lucruri şi informaţii noi. Cred că este o ocazie foarte bună pentru a ne dezvolta, a cunoaşte oameni noi şi, de ce nu, a schimba domeniul de activitate, dacă se poate. Doresc să aprofundez cât mai multe lucruri, astfel încât să lucreze în acest domeniu al marketingului digital sau să îmi deschid ceva personal”, a spus Mădălina Spânu, care, în prezent, activează într-un domeniu fără legătură cu IT-ul.

Evenimentul marchează şi inaugurarea Hub-ului de tehnologie din Braşov, gestionat de Digital Nation, împreună cu Agenţia Metropolitană Braşov, hub care asigură un spaţiu permanent de antrenare a comunităţii braşovene pentru aptitudinile viitorului.

