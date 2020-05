Se îngroaşă gluma în judeţul Brăila. Patru cazuri de COVID-19 înregistrate în ultimele zile după ce toate persoanele infectate iniţial fuseseră declarate vindecate

După ce Brăila stabilea o premieră în România, fiind primul judeţ din ţară unde toţi pacienţii diagnosticaţi cu COVID-19, 22 la număr, fuseseră declaraţi vindecaţi şi externaţi, lucrurile încep să ia o turnură neplăcută.

Mai întâi, a fost infectat cu coronavirus un angajat al Primăriei Brăila, iar apoi alţi trei brăileni au fost confirmaţi cu COVID-19.

”Sâmbătă, 9 mai 2020, primii 22 de brăileni infectaţi cu noul coronavirus au fost declaraţi vindecaţi şi externaţi! Ne-am bucurat cu toţii să constatăm că avem 0 cazuri in judetul Brăila! Era şi firesc să fie aşa când vedeam ce se întâmplă în lume şi chiar în câteva zone din ţară. În acel moment, am făcut un apel la brăileni, să fie în continuare prudenţi, pentru că virusul nu a disparut şi pot aparea cazuri noi, în orice moment! Vineri, în prima zi după încetarea stării de urgenţă, am repetat acelaşi apel, pentru ca măsurile de relaxare ce urmau să intre în vigoare să nu conducă la noi cazuri de infecţie cu COVID-19. Am considerat că este datoria mea să îi îndemn pe brăileni să nu ignore măsurile impuse de autorităţi, precum păstrarea distanţei sociale sau purtarea măştii de protecţie în spaţii publice închise, pentru a rămâne unul dintre judeţele cele mai puţin afectate de pandemie. Din păcate, vineri, 15 mai 2020, după o săptămană cu zero cazuri, a apărut un nou pacient. Astăzi, la încă o săptămână, încă trei îmbolnăviri cu noul coronavirus! Aşadar, dacă încă mai sunt brăileni care nu consideră că minimele măsuri de igienă sanitară si distanţare, dispuse de Guvernul României, sunt foarte importante, îi rog să ţină cont de recomandarile autorităţilor şi să aibă încredere că nivelul totuşi scăzut al răspândirii virusului la Brăila se datorează în mare măsură respectării cu stricteţe a regulilor! Oameni buni, responsabilitatea este cheia şi se află în mâinile noastre!”, este apelul prefectului Cătălin Boboc către brăileni.