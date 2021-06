Când va fi inaugurat podul peste Dunăre, de la Brăila. Ministrul Drulă a dat vestea cea mare VIDEO

Ministrul Cătălin Drulă a explicat că a existat o întârziere în privinţa drumurilor de legătură care să asigure infrastructura rutieră în zona podului suspendat peste Dunăre, însă problemele au fost rezolvate, iar proiectul merge înainte. Ministrul a vorbit şi despre inauguarea podului.

„Este o veste bună pe care pot să v-o dau în această seară: nu va rămâne muzeu. Acolo a existat un decalaj. Pentru a putea fi folosit are nevoie de nişte drumuri de legătură cu infrastructura existentă. Am găsit proiectul cumva întârziat din anii trecuţi, dar am reuşit să-l accelerăm. Avem promisiunea constructorului, o asociere italo – niponă, că va fi terminat la sfârşitul anului viitor şi va putea fi folosit încă din prima zi de la finalizare”, a precizat ministrul Drulă, la TVR 1. Podul peste Dunăre va lega regiunile istorice Moldova, Muntenia şi Dobrogea şi va fi cel mai scump pod din România construit vreodată.

Lungimea totală a traseului „Podului suspendat peste Dunăre în zona Brăila“, cum este numită lucrarea de utilitate publică de interes naţional, este de 23,413 kilometri. Acesta este împărţit în două secţiuni: drumul principal Brăila-Jijila şi drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin.

Drumul principal Brăila-Jijila are o lungime de 19,095 kilometri, cu patru giratorii şi un nod rutier. Până la km 7+940 va avea două benzi de circulaţie pe fiecare sens, iar de acolo - câte una pe sens. Drumul de legătură cu DN22 Smârdan-Măcin are o lungime de 4,328 kilometri şi are o bandă de circulaţie pe fiecare sens, cu două intersecţii.

Deasupra Dunării va fi o porţiune de doi kilometri de pod. În rest, vor fi viaducte, drumuri de legătură, intersecţii giratorii, plus 33 de poduri, podeţe şi pasaje. Pe malul Tulcei va exista şi o staţie automată de taxare.

