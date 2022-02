Angajat special la Situaţii de Urgenţă Brăila. Max, câinele salvator al victimelor de sub dărâmături

Pentru prima dată, ISU Brăila are în dotare un câine care va special antrenat pentru a fi folosit la acţiuni de căutare şi salvare a victimelor prinse sub dărâmături. Este vorba de un câine din rasa ciobănesc belgian, are patru luni şi a fost botezat Max. El va face echipă cu plutonierul adjutant Adrian Coman.

„Este o premieră pentru ISU Brăila. Zile trecute, ne-a fost repartizat de la Centrul Chinologic Sibiu un câine ciobănesc belgian. Acolo a făcut şi perioada de acomodare de două săptămâni, împreună cu cu conductorul de serviciu, plutonierul adjutant Adrian Coman. Se numeşte Max şi el este acum angajat al ISU, Urmează să-i fie achiziţionat echipament special”, a declarat Ştefan Stoian, purtătorul de cuvânt al ISU Brăila.

În prezent, Max este cazat în poligonul de instrucţie din afara oraşului, de lângă Baldovineşti. După împlinirea vârstei de un an urmează pregătirea de specialitate la Centrul Chinologic Sibiu. Abia după absolvirea cursului, câinele va fi folosit efectiv pe teren, în misiuni de salvare.

La Centrul Chinologic Sibiu sunt pregătiţi toţi câinii de poliţie pentru căutare de explozibili sau droguri. De asemenea, acolo sunt pregătiţi câinii pompierilor, care pot căuta persoane dispărute, prinse sub avalanşe sau sub dărâmături, la cutremure.

