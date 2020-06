Secretul fetei de la ţară cu 10 pe linie în toţi anii de studiu. „Nu am fost niciodată un şoarece de bibliotecă”

Ines Bălănescu are 18 ani şi este elevă în clasa a XII-a la Liceul din Truşeşti, o comună din judeţul Botoşani. Aparent este doar o elevă de la ţară. În realitate, însă, este unul dintre copiii-minune ai judeţului, o elevă care a terminat toţi anii de studiu cu 10 pe linie.

În toată cariera sa de şcolar, Ines nu a ştiut cum este să primeşti nota 9. Deşi această performanţă pare marcată cu multe sacrificii, Ines spune că are o viaţă normală de adolescent, dar care ştie bine ce vrea şi unde îşi doreşte să ajungă.

”Mi-a plăcut mereu să învăţ”

Ines Bălănescu trăieşte la ţară, în satul Truşeşti. A urmat şcoala în mediul rural încă din clasa I-a. Nu şi-a dorit niciodată să înveţe în altă parte. „Contează mai mult dacă tu vrei să înveţi. Aici, la ţară, elevii, în multe cazuri, îşi dau silinţa, sunt motivaţi să ajungă ceva, au un scop bine definit”, spune Ines.

Acesta a fost şi cazul său. Adolescenta a ştiu mereu că vrea să devină medic, iar familia a sprijinit-o tot timpul să-şi urmeze visul. Cu această ocazie a aflat că pentru a ajunge medic trebuie să înveţe bine. Aşa că din clasa a I-a a muncit mult pentru a-şi atinge visul.

„Pentru mine nu au contat notele, ci dorinţa de a şti şi mai ales de a mă pregăti pentru materiile care mi-au plăcut mai mult, adică biologia şi engleza. Iar ca să te pregăteşti cum trebuie este nevoie de multă muncă şi consecvenţă. Am fost motivată şi tot timpul m-a sprijinit familia. Mi-a plăcut mereu să învăţ”, spune Ines.

Practic, tânăra de la Truşeşti nu a ţinut neapărat să aibă 10 pe linie, s-a întâmplat fiindcă a fost mereu bine pregătită. Culmea a avut şi materii pe care nu le-a îndrăgit dar la care a învăţat pentru că avea nevoie la examene. „Matematica nu prea mi-a plăcut. Am învăţat-o de nevoie pentru că-mi trebuia la examene, mai ales la examenul final”, spune tânăra din Truşeşti.

”Depinde ce-ţi doreşti”

Adolescenta spune că pentru a obţine rezultate bune îţi trebuie un scop, dar şi un program bine pus la punct. Pentru performanţă în educaţie, mărturiseşte tânăra botoşăneancă, este obligatoriu nevoie de un scop bine precis, chiar de la vârste aparent fragede.

„Trebuie să ştii ce vrei să faci, ce vrei să devii. Eu îmi doresc să urmez Facultatea de Medicină de la Iaşi. Îmi place biologia şi vreau să ajungă un medic bun. Tocmai de aceea trebuie lucrat în plus la materiile preferate şi trebuie să te axezi pe ceea ce doreşti să devii, ce-ţi va trebui mai departe. Pentru note ajunge să înveţi ce se predă la clase. Pentru că testele se dau din materia predată. Dar pentru performanţă în anumite domenii trebuie să înveţi în plus. Depinde ce-ţi doreşti”, spune Ines Bălănescu.

Eleva mărturiseşte că nu a fost niciodată „un şoarece de bibliotecă”. Din contră a reuşit să facă performanţă îmbinând munca cu relaxarea şi cu activităţile obişnuite de adolescent.

„Mereu am avut timp de relaxare. Chiar am observat că dacă îmbinam învăţatul cu ieşitul afară, cu un film, cu cititul, învăţ mult mai bine, am alt randament. Performanţa necesită şi timp liber, timp petrecut cu familia, să-şi urmezi pasiunile. Un program bine pus la punct te ajută să te ţii de ce ţi-ai propus şi totodată să ai timp şi de relaxare, pe scurt să ai randament bun. ”, afirmă Ines.

De altfel, în timpul liber ea cântă la chitară. A învăţat singură în clasa a IX a. Ba mai mult anul acesta şi-a făcut timp şi a obţinut şi permisul de conducere.

Vă recomandăm să citiţi şi: