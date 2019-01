Scandal monstru într-o Prefectură din România. Un bărbat susţine că a fost lovit de reprezentantul Guvernului

Astăzi, a fost făcut public un scandal monstru care a avut loc ieri la Prefectura Botoşani. Prefectul, Dan Şlincu îl acuză pe Cezar Nicuţă, un membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică, de hărţuire. De cealaltă parte Nicuţă, spune că a fost lovit de prefect. Mărul discordiei pare să fie un loc de parcare dar şi schimbarea unui membru al comisiei, la un concurs, la care participa Cezar Nicuţă. Ambii au depus plângere penală, unul împotriva celuilalt.





”Clar, m-am simţit hărţuit”





Prefectul Dan Şlincu spune că, ieri la 10.00, s-a trezit cu Cezar Nicuţă, membru în comisia ATOP, propus de reprezentanţii Consiliului Judeţean, în birou. Prefectul spune că Nicuţă a intrat abuziv în birou reproşându-i diferite lucruri pe un ton ridicat şi o atitudine agresivă. Prefectul spune că Nicuţă s-a arătat deranjat de faptul că ”prefectul face ordine în parcarea din faţa Prefecturii” dar şi de faptul că reprezentantul Guvernului ar fi schimbat un membru în comisia de concurs la care Nicuţă a participat. ” Subsemnatul în calitate de prefect al judeţului am depus ieri o plângere penală împotriva unui membru al ATOP.





Este vorba despre domnul Cezar Nicuţă cel care ieri dimineaţă a intrat abuziv în biroul meu după ce a avut o altercaţie cu jandarmul de serviciu de la intrarea în Prefectură. Ajuns în birou mi-a reproşat pe un ton ridicat şi cu o atitudine agresivă că de când prefectul îşi permite să facă ordine în parcarea din faţa Prefecturii, parcare care este în administrarea instituţiei Prefectului şi că de ce îmi permit să schimb un membru în comisia de concurs la care dânsul a participat. Este vorba despre un concurs pentru ocuparea unei funcţii de inspector corp control în cadrul Consiliului Judeţean. Concursul respectiv a fost organizat de Consiliul Judeţean. Până la urmă mi-am dat seama că de aici vine nemulţumirea dânsului.”, a declarat Şlincu.





Prefectul spune că l-a dat pe membrul ATOP afară din birou şi a solicitat ajutorul jandarmului de serviciu. Totodată, prefectul spune că se simte hărţuite de Nicuţă, susţinând că a fost urmărit de acesta, cu maşina. ”Aseară în jurul orei 18.00 când am părăsit Prefectura şi am pornit spre casă dumnealui m-a urmărit o bună perioadă cu maşina dânsului, probabil încercând să mă intimideze. Clar m-am simţit hărţuit.”, spune prefectul. Reprezentantul Guvernului în teritoriu a depus o plângere penală pe numele lui Cezar Nicuţă. ” Am depus o plângere penală împotriva acestui domn şi voi solicita şi ATOP să i-a măsuri cu acet domn. Voi notifica şi MAI cu privire la acest incident de securitate.”, conchide Şlincu.





”M-a lovit prefectul”





De cealaltă parte,Cezar Nicuţă spune că a fost lovit de prefect şi că l-a rândul său a depus o plângere penală. ” Da m-a lovit prefectul am o înregistreare audio în care se aude toată tărăşenia. Drept pentru care am depus o plângere, ieri la ora 10.00, la IPJ Botoşani. Astăzi am formulat un memoriu către Direcţia Prefecturi din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu aceeaşi înregistrare pe care am să o comunic şi dumnealor şi aşteptăm să vedem ce decizie va lua Parchetul.”, a precizat Nicuţă Acesta spune că s-a dus amical să-l întrebe de locul de parcare.





”Am parcat maşina pentru 15 minute, chipurile pe locurile dânsului de parcare. Când am revenit la maşină mi-a comunicat jandarmul că am ocupat locul prefectului şi pentru simplul fapt că îl cunosc am urcat sus la prefect să-mi explice care este locul lui din parcarea Parcului Administrativ.”, precizează acesta. Totodată Cezar Nicuţă neagă că l-ar fi urmărit pe Prefect. ” Să înţeleg că domnul prefect dacă circulă prin oraş noi trebuie să ne ascundem. Dar ce personalitate aşa mare este acest prefect de Botoşani încât să-l urmărească cineva din oraş?”, spune Cezar Nicuţă.





