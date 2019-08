Profesorul care s-a împrumutat la bancă pentru a-i duce în excursie pe elevii nevoiaşi: „În lumea satului este nevoie mai mult ca oricând de oameni dedicaţi“

Profesorul de religie Vasile Postolachi alaturi de elevii sai in excursie FOTO Vasile Postolachi

Vasile Postolachi este un profesor de ţară, care predă religia la Rădăuţi Prut, un sat de la capătul României. Are 30 de ani şi este doctorand la Facultatea de Teologie. Deşi se luptă de multe ori cu lipsurile materiale, profesorul de la Rădăuţi Prut şi-a cheltuit bursele, a făcut împrumut la bancă şi a bătut din poartă în poartă după donaţii, numai pentru a-i putea duce pe copiii nevoiaşi în excursii la care nici nu visau vreodată. Mai mult, a făcut rost de o bibliotecă întreagă cu carte românească pentru şcolarii din Basarabia.

Un vis din copilărie

Vasile Postolachi a absolvit Facultatea de Teologie la Iaşi. A urmat şcoala masterală şi apoi doctoratul. Deşi avea numeroase oportunităţi, Vasile şi-a dorit să ajungă profesor, în satul copilăriei sale, la Rădăuţi Prut, în judeţul Botoşani. Profesorul spune că a simţit că menirea sa era de a lumina copiii din lumea satului.

„Am simţit asta ca o chemare. Acolo în lumea satului este nevoie mai mult ca oricând de oameni dedicaţi. Eu nu mi-am dorit să plec de acolo, eu mi-am dorit să ajung acolo. Este nevoie de oameni care să lumineze şi să contribuie la dezvoltarea intelectuală şi spirituală a acestor zone“, spune Vasile Postolachi. Aşa a ajuns titular, în 2017 la Şcoala Gimnazială din Rădăuţi Prut. Cum şcoala se află la numai 100 de metri de punctul de frontieră, profesorul de religie şi-a adus aminte de o dorinţă mai veche, din copilărie: „Ieşeam adeseori cu vaca la păscut şi stăteam aşa de vorbă, peste apă, cu copiii de peste celălalt mal al Prutului. Pe atunci nu ştiam care este povestea şi istoria acestor locuri, dar mi se părea ciudat că vorbeam cu copiii din altă ţară, în aceeaşi limbă.



Alături de elevi, la Cetatea Neamţului Alături de elevi, la Cetatea Neamţului

Apoi încetul cu încetul dragostea pentru Basarabia, inspirată şi de bunica mea, şi-a pus amprenta asupra sufletului meu şi odată cu mine a crescut şi dragostea aceasta pentru lumea de dincolo de Prut. Aşa că primul lucru pe care mi l-am dorit ca profesor a fost să trec Prutul“, spune Vasile Postolachi. După ce s-a titularizat la Rădăuţi Prut, în primul an, într-o zi după ce a ieşit de la ore s-a urcat în maşină şi a trecut pur şi simplu graniţa. Ajuns în Basarabia şi-a propus să se oprească la prima şcoală întâlnită în cale. Aşa a ajuns în oraşul Lipcani la numai 10 kilometri de graniţă.

A intrat în Liceul Teoretic din localitate şi a intrat în vorbă cu profesorii de acolo. Şi-a dat seama că şcolarilor de peste Prut le lipseau cărţile în limba română, cu grafie latină. „Atunci pe loc am schiţat un proiect. I-am spus «Cartea uneşte inimi», pentru că de fapt cărţile scrise în limba română uneau inimile fraţilor de pe ambele maluri ale Prutului. Primul obiectiv era să aduc cărţi în limba română acolo la şcolile din Basarabia. Nu ştiam cum voi face acel lucru, dar era convins că voi reuşi“, spune profesorul de religie.

În 2018, a plecat cu studiile doctorale în Spania, la San Sebastian. Aici a reuşit să adune numeroase cărţi donate de românii de acolo. Întors în România, a umblat din poartă în poartă căutând donator de carte dar şi sponsorizări pentru a achiziţiona cărţi. „Aşa am reuşit să ducem în Basarabia peste 1.500 de volume“, spune Vasile Postolachi. Profesorii din Basarabia îl consideră pe profesorul de religie, un fel de misionar. „Este un misionar al culturii româneşti. Ne-a impresionat profund. Noi nu am avut fericirea de a citi cu grafie latină din copilărie. Noi am citit cu caractere ruseşti. Cartea românească pentru noi este un dar“, spune Maria Sânchetru, profesor la Liceul din Lipcani.

Împrumut la bancă şi burse donate pentru copiii săraci

În acelaşi an, profesorul de religie, discutând cu elevii săi şi-a dat seama că mulţi dintre aceştia abia dacă au ieşit vreodată din comună. Majoritatea până la Dorohoi sau municipiul Botoşani, fără să depăşească graniţele judeţului. Şi-a pus în gând să organizeze o excursie în afara judeţului, cu copiii nevoiaşi, care nu şi-ar fi permis aşa ceva, dar totodată cu rezultate bune la învăţătură. Era Anul Centenarului şi a imaginat un proiect în care să-i implice şi pe copiii de peste Prut. „Era anul 2018, un an cu mare însemnătate. Am dorit să-i implicăm simbolic şi pe românii din Ucraina şi Basarabia alături de cei din Rădăuţi Prut într-o excursie comună. Ideea exista, reuşisem să obţinem toate acordurile. Exista o singură problemă: nu aveam bani“, spune Vasile Postolachi (foto jos).

Profesorul de religie a sacrificat toate resursele finaciare de care dispunea. Şi-a donat bursele de la doctorat şi a focut împrumut la bancă pentru a acoperi costurile excursiei. Şi tot nu ajungea pentru cei 50 de elevi şi profesori, mai ales din Basarabia şi Ucraina, care urmau să plece în excursie. „Stăteam şi mă uitam efectiv în gol. Nu ştiam cum să fac în momentele acelea. M-am rugat lui Dumnezeu. Nu a trecut mult timp şi a sunat providenţial decanul Facultăţii de Teologie Catolică din Spania. M-a întrebat ce fac. I-am explicat situaţia. După ce a închis telefonul mi-a trimis 1.300 de euro. A fost ajutorul lui Dumnezeu“, spune Vasile Postolachi.

Copiii din Rădăuţi Prut, Basarabia şi câteva sate româneşti din Ucraina au plecat trei zile în judeţele Neamţ, Suceava şi Iaşi vizitând obiective turistice cunoscute. Anul acesta, în primăvară, profesorul de religie i-a mai dus pe copiii de la Rădăuţi Prut într-o nouă excursie în Suceava, Iaşi, Neamţ şi Bistriţa. Pentru copiii din Rădăuţi Prut a fost o experienţă aparte. „A fost excursia vieţii mele. Nu a mai fost niciodată acolo. Îmi doream mult, citeam la şcoală despre mormântul lui Ştefan cel Mare, despre cetatea Neamţului, despre Palatul Culturii din Iaşi şi îmi pare rău că nu le pot vedea. De multe ori visam să merg în aceste locuri“, spune Daria Teodor, o elevă de clasa a VIII a de la Şcoala Rădăuţi Prut. Nu este singura acţiune umanitară a profesorului de la Rădăuţi Prut. De doi ani face cheta cu părinţii care-şi permit să ofere un ajutor cât de mic şi merge la cele mai nevoiaşe familii din sat şi le oferă alimente sau alte ajutoare.

