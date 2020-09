Oraşul unde doi independenţi se susţin reciproc la alegerile locale. „Împărtăşim aceeaşi viziune”

Doi dintre candidaţii independenţi la alegerile locale din Botoşani sunt Bogdan Cărăuşu şi Cristina Bălăucă. Bogdan Cărăuşu candidează pentru postul de consilier local, în timp ce Cristina Bălăucă, profesor cunoscut la un colegiu de elită din municipiul Botoşani, pentru un loc în Consiliul Judeţean. Ambii se află la prima candidatură şi au un program asemănător bazat pe dezvoltarea educaţiei. Tocmai de aceea sunt primii candidaţi independenţi de la Botoşani care au decis să se susţină unul pe celălalt la alegeri. ”Ne susţinem reciproc fiindcă împărtăşim aceeaşi viziune. Suntem doi candidaţi independenţi care împărtăşesc dorinţa de a înfăptui binele şi viziunea privind importanţa majoră a educaţiei în devenirea societăţii”, spune Bogdan Cărăuşu.

Protestatar, scriitor, activist civic

Bogdan Cărăuşu are 39 de ani, lucrează în mediul privat şi este cunoscut în judeţul Botoşani mai ales pentru proiectele sale umanitare, dar şi educaţionale în care este implicat de ani buni alături de asociaţia ”Scut botoşănean”. Şi-a făcut apariţia în viaţa publică la protestele din anul 2015, atunci când şi-a manifestat nemulţumirea faţă de întreaga clasă politică şi a exprimat nevoia acută a unei schimbări care să pornească în primul rând din sânul societăţii. Au urmat ani în care a pus umărul la diferite acţiuni umanitare, devenind cunoscut pentru implicarea sa socială. A organizat inclusiv acţiuni educaţionale prin care elevii să conştietizeze atrocităţile regimului comunist, dar şi sacrificiul celor din temniţele acelui regim totalitar. Are, de asemenea, preocupări literare, fiind autorul unui volum de poezii.

A decis să candideze ca independent la alegerile locale de duminică. ”Am decis să candidez ca independent pentru că niciun partid politic, parlamentar sau nu, nu a demonstrat că are în centrul programelor şi proiectelor pe care le propune interesul cetăţenilor de rând. Independent, pentru că ierarhia în partidele de pe scena politică românească se stabileşte pe baza unor criterii obscure, care n-au nimic de-a face cu moralitatea,competenţele şi pregătirea membrilor de partid.”, spune Bogdan Cărăuşu. Printre altele acesta doreşte să ofere un alt sens politicii. ”Îmi propun să redau politicii sensul ei adevărat, pe care politicienii l-au răstălmăcit în ultimii 30 de ani: acela de a pune cetăţeanul în centrul tuturor preocupărilor sale”, precizează Cărăuşu.

„Independenţii transmit mesajul propriu, nu mesajul partidului”

Cristina Bălăucă este profesor de fizică, cu experienţă, la Colegiul Naţional ”Mihai Eminescu” din Botoşani. Fiul acesteia, Ştefan Bălăucă, este multiplu olimpic internaţional la ştiinţe şi matematică în special. Cristina Bălăucă a fost implicată anual în numeroase proiecte educaţionale, în special cu elevii de liceu. Este, de altfel, unul dintre cei mai cunoscuţi profesori botoşăneni, mai ales prin implicarea în aceste proiecte. A ales să candideze pentru funcţia de consilier judeţean, in extremis, mai mult ca o provocare şi din dorinţa de a se implica civic şi altfel decât în domeniul educaţiei. ”Candidez pentru a arăta că refuzul de a intra într-un partid politic nu este echivalent cu refuzul de a mă implica în rezolvarea problemelor comunităţii. Am vrut independent deoarece am colaborat şi vreau să colaborez cu toată lumea, indiferent din ce partid face parte. Independenţii transmit mesajul propriu, nu mesajul partidului”, spune Cristina Bălăucă.

„Împărtăşim aceeaşi viziune”

Fără echipele de campanie care stau în spatele marilor partide, Bogdan Cărăuşu şi Cristina Bălăucă au hotărât ad-hoc să se susţină reciproc la alegeri. ”Suntem doi candidaţi independenţi care ne susţinem reciproc pentru că împărtăşim aceeaşi viziune. Suntem doi candidaţi independenţi care împărtăşesc dorinţa de a înfăptui binele şi viziunea privind importanţa majoră a educaţiei în devenirea societăţii. Suntem preocupaţi de tinerii botoşăneni, pe care încercăm să-i îndrumăm pe calea educaţiei, a omeniei, a corectitudinii şi a faptei pentru reconstruirea pe fundamente solide a socităţii în care trăim”, adaugă Bogdan Cărăuşu.

